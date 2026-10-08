Donald Trump volvió a reclamar públicamente el Premio Nobel de la Paz 2026 y cuestionó al comité encargado de elegir al ganador. El presidente de Estados Unidos sostuvo que merece recibir el reconocimiento por sus gestiones diplomáticas y afirmó que durante su mandato ayudó a resolver ocho conflictos.

Las declaraciones fueron realizadas en el Salón Oval de la Casa Blanca, a pocas horas de que el Comité Nobel Noruego anuncie quién recibirá el premio de este año. La ceremonia de anuncio está prevista para este viernes 9 de octubre en Oslo.

Trump reconoció que no sabe cuál será la decisión final, aunque volvió a cuestionar al organismo por considerar que tiene una tendencia a no reconocer a personas como él.

“Lo reciba o no, he hecho mucho más”, sostuvo el mandatario al defender sus gestiones internacionales.

Su argumento por ocho conflictos

Uno de los principales argumentos utilizados por Trump para defender su candidatura es su afirmación de haber participado en la resolución de ocho conflictos internacionales desde su regreso a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense también sostuvo que sus acciones evitaron una posible destrucción global al impedir, según su propia interpretación, que Irán obtenga un arma nuclear. Estas afirmaciones forman parte del argumento político con el que Trump viene defendiendo públicamente su candidatura al premio.

Sin embargo, algunos de los conflictos que la administración estadounidense presenta como avances diplomáticos continúan generando disputas o registraron nuevos episodios de violencia. Reuters señaló, además, que la guerra en Ucrania continúa sin un acuerdo definitivo.

La comparación con Obama

Durante sus declaraciones, Trump también volvió a mencionar al expresidente estadounidense Barack Obama, quien recibió el Nobel de la Paz en 2009.

Trump cuestionó aquella decisión y sostuvo que Obama recibió el reconocimiento al comienzo de su presidencia, cuando, según su opinión, todavía no había desarrollado una trayectoria suficiente para justificarlo.

El mandatario utiliza desde hace tiempo aquella elección como referencia para argumentar que sus propios esfuerzos diplomáticos deberían ser considerados por el comité.

La medalla de María Corina Machado

Trump también volvió a referirse a la relación que mantiene con la ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

A comienzos de este año, la dirigente opositora venezolana le entregó a Trump la medalla que recibió al ser distinguida con el premio. El mandatario presentó ese gesto como una muestra de reconocimiento a su labor.

Sin embargo, el Instituto Nobel aclaró que el galardón continúa perteneciendo a Machado y que la entrega de la medalla no significa una transferencia del Premio Nobel.

La definición será este viernes

Trump figura entre los 287 candidatos nominados para el Nobel de la Paz 2026. El ganador será anunciado este viernes 9 de octubre por el Comité Nobel Noruego, que toma la decisión de manera independiente.

Hasta entonces, el mandatario estadounidense mantiene públicamente su reclamo mientras reconoce que no conoce cuál será la determinación final.

La expectativa se concentra ahora en Oslo, donde se conocerá quién recibirá uno de los reconocimientos internacionales más importantes y si el pedido reiterado de Trump finalmente será considerado por el comité.