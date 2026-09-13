Donar sangre es un acto sencillo, voluntario y solidario que puede convertirse en una ayuda concreta para quienes necesitan una transfusión. El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) trabaja durante todo el año para garantizar el abastecimiento de sangre en los hospitales públicos y, al mismo tiempo, busca aumentar la cantidad de donantes voluntarios.

La licenciada Melisa Ochoa, encargada del área de donación de sangre voluntaria del IPHEM, explicó en Salud & Bienestar que actualmente el 27% de los donantes son voluntarios, mientras que el 73% corresponde a donantes de reposición, es decir, personas que concurren para donar por un familiar o conocido internado. “El objetivo es tratar de aumentar ese porcentaje de donantes voluntarios”, señaló.

Una red que recorre toda la provincia

Para acercar la posibilidad de donar, el IPHEM organiza colectas durante todo el año. La estrategia busca facilitar el acceso y evitar que la distancia o los horarios sean un impedimento.

Lic. Melisa Ochoa, encargada del área de donación de sangre voluntaria del IPHEM

“Nosotros como que vamos a buscarlo y tratamos de facilitarle la donación de sangre”, explicó Ochoa.

El procedimiento completo dura entre 40 y 45 minutos. Primero se toma una muestra para controlar hemoglobina y hematocrito. Finalmente llega la extracción, que dura entre cinco y diez minutos, seguida de un pequeño refrigerio.

No hace falta concurrir en ayunas. Se recomienda desayunar normalmente, hidratarse y descansar bien la noche anterior.

Una donación que se transforma en tres

La sangre obtenida puede separarse en tres hemocomponentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Por eso, desde el IPHEM explican que una donación puede ayudar a tres personas o más. Cada componente tiene además un tiempo limitado de conservación: los glóbulos rojos duran 42 días, el plasma puede mantenerse congelado durante un año y las plaquetas solamente cinco días.

Los varones pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres, respetando los intervalos correspondientes.

Entre los requisitos básicos se encuentran gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años. También existen períodos de espera luego de tatuajes, piercings, acupuntura, cirugías u otros procedimientos. Ante una duda puntual, se recomienda consultar al equipo especializado.

El miedo y el desconocimiento también pueden alejar a quienes nunca donaron. Algunas personas pueden sentirse mareadas o experimentar una baja de presión por la ansiedad que genera enfrentarse a una situación desconocida. Desde el IPHEM buscan acompañar al donante y explicar cada paso del circuito.

La importancia de donar de manera voluntaria va más allá de una emergencia. “Si una vez al año todos los sanjuaninos donamos sangre, la verdad que sería increíble”, sostuvo Ochoa.

“Esto debería transformarse en una cadena de favores”, resumió la especialista.

Donar lleva apenas unos minutos y puede convertirse en una oportunidad concreta para otra persona.

Dato

Salud & Bienestar, por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.