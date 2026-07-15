Dos abogados casi terminan a las piñas en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por el fallecimiento de Diego Maradona atravesó una jornada de extrema sensibilidad cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto estuvieron a punto de agredirse físicamente.

Según los datos compartidos por el periodista Mauro Szeta, el conflicto escaló rápidamente entre gritos e insultos en medio de la sala a las 15 horas. El cruce comenzó mientras declaraba el testigo Julio Soria, a quien Burlando cuestionó por sus respuestas evasivas y el uso de la expresión "no me acuerdo" para evitar precisiones.

En ese momento, el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque interrumpió para acusar a su colega de presionar al declarante. Oneto le gritó "Andá al Bailando, yosapa" con tono provocador. Lejos de retroceder, el representante de las hijas de Maradona respondió de forma contundente y le dijo "Te espero afuera, gil" ante la mirada de todos los presentes. Debido a la gravedad de los hechos, las autoridades judiciales debieron dictar un cuarto intermedio para que los ánimos se calmaran.

Este clima de hostilidad no es nuevo en el proceso judicial, que ya contaba con declaraciones previas de Burlando calificando a Luque como un "mentiroso profesional" y asegurando que "con dos pastillas, una guardia se salvaba" en relación a la muerte del exfutbolista.

También se sumaron las polémicas palabras de Carlos Díaz, el psicólogo del paciente, quien afirmó que "no cobre un centavo" por su trabajo. A pesar del escándalo inicial, ambos protagonistas buscaron cerrar la grieta durante una entrevista televisiva posterior con la periodista Sofía Úbeda.

Durante el encuentro frente a las cámaras, Oneto se acercó a saludar y afirmó que "Fue una rispidez nada más, no hay rencores" para minimizar lo ocurrido. Por su parte, Burlando aceptó las disculpas y manifestó que "Yo aclaré la situación , sabían mucho de lo que había pasado en la audiencia, y aprovecho a decir que Oneto está haciendo un gran trabajo y que no es fácil para nadie que defiende" reconociendo la labor de su par. Finalmente, el abogado concluyó asegurando que "Está todo solucionado" para llevar tranquilidad sobre el futuro de los encuentros legales programados.