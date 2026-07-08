Un informe publicado por el diario The New York Times reveló que dos de los árbitros más prestigiosos de Inglaterra, Michael Oliver y Anthony Taylor, no pueden dirigir partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026 debido a una restricción de carácter político vinculada al conflicto por las Islas Malvinas.

Según el medio estadounidense, la decisión de la FIFA excede las normas habituales de designación arbitral y responde al antecedente histórico de la Guerra de Malvinas de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

Una excepción a la regla habitual

Por reglamento, la FIFA impide que un árbitro dirija encuentros de su propia selección para garantizar la imparcialidad de las competencias. Sin embargo, en el caso de Oliver y Taylor, la limitación es mayor: tampoco pueden ser designados en partidos que dispute la Selección argentina.

De acuerdo con la publicación de The New York Times, la medida busca evitar cualquier tipo de controversia relacionada con el histórico conflicto entre ambos países.

Michael Oliver sigue sumando partidos

Este jueves, Michael Oliver dirigirá el encuentro entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial, que se disputará en Los Ángeles. Será su séptimo partido en una Copa del Mundo, convirtiéndose en el árbitro inglés con mayor cantidad de presencias en la historia del torneo.

No obstante, el informe sostiene que sus posibilidades de arbitrar la final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium dependerán de los equipos clasificados. Si Argentina o Inglaterra llegan al encuentro decisivo, Oliver quedará automáticamente descartado. La misma situación alcanza a Anthony Taylor, otro de los jueces de mayor trayectoria del arbitraje inglés.

Una política que busca evitar polémicas

El informe sostiene que la FIFA mantiene este criterio como una medida preventiva para preservar la neutralidad arbitral y evitar cuestionamientos en partidos de alta trascendencia.

De esta manera, mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial 2026, dos de los árbitros más importantes del fútbol europeo permanecen inhabilitados para dirigir cualquiera de sus encuentros debido a una decisión vinculada al contexto político e histórico entre ambos países.