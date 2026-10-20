La elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó este martes a las 9 en San Juan. La votación se desarrolla con normalidad en las dos mesas habilitadas en el Foro de Abogados y se extenderá hasta las 18.

“Hasta el momento, la actividad se está desarrollando con total normalidad. Esperamos a los colegas que tienen matrícula federal para que emitan su voto”, explicó Gabriela Ramos, vicepresidenta del Foro de Abogados de San Juan.

La dirigente señaló que el padrón de abogados habilitados para votar es considerablemente menor que el de la matrícula provincial. El número de electores es de solo 924 abogados habilitados en San Juan.

La elección nacional definirá cuatro representantes titulares de la abogacía y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030. En total, son cuatro las listas que compiten por integrar el organismo encargado, entre otras funciones, de intervenir en la selección de jueces nacionales y federales y en los procesos disciplinarios contra magistrados.

Los dos sanjuaninos en la elección

Entre los nombres que concentran la atención local está Claudia Sarmiento, quien ocupa el segundo lugar entre los candidatos titulares de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri. La abogada sanjuanina dejó su cargo como secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial para dedicarse a la campaña electoral.

El otro representante local es Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados de San Juan, quien integra como cuarto candidato suplente la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo y con Jorge Rizzo en el segundo lugar titular.

Las cuatro listas

Además de Unidad en Defensa de la Abogacía y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, compiten Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino, y Abogacía Federal, que lleva como primer candidato titular a Fernando Pablo Levene.

Ramos estimó que el escrutinio de las dos mesas sanjuaninas estará terminado en menos de una hora después del cierre de la votación. Luego, los resultados serán enviados a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).