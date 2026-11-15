El Consejo de la Magistratura de San Juan abrió el concurso para cubrir dos cargos vacantes de fiscal de Primera Instancia en el Ministerio Público Fiscal. El organismo puso en marcha el proceso de selección y estableció las fechas y condiciones que deberán cumplir los abogados interesados en ocupar esos puestos.

Las vacantes se generaron por dos situaciones diferentes dentro de la estructura judicial. Una quedó disponible tras el fallecimiento del fiscal Roberto Mallea. La segunda se produjo como consecuencia de una serie de movimientos internos que comenzaron con la designación de Ignacio Achem como Fiscal de Cámara.

A partir de ese nombramiento, Miguel Gay dejó la UFI Delitos contra la Propiedad y pasó a desempeñarse en la UFI Genérica, lugar que anteriormente ocupaba Achem. Ese reordenamiento del Ministerio Público Fiscal terminó generando el segundo puesto que ahora se busca cubrir mediante el concurso.

Cómo y cuándo inscribirse

El cronograma establece que los abogados podrán anotarse entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. El trámite será completamente virtual y deberá realizarse a través del sitio oficial del Poder Judicial de San Juan (www.jussanjuan.gov.ar), donde estará disponible el formulario de inscripción.

Los aspirantes tendrán que completar sus datos y adjuntar un único archivo en formato PDF con la documentación requerida. Entre los elementos obligatorios figuran el currículum vitae con fotografía tipo carnet, el diploma que acredite el título de abogado y el certificado de matrícula del Foro de Abogados de San Juan.

Una vez completada la inscripción digital, cada postulante deberá conservar dos legajos impresos con los documentos que respalden los antecedentes incluidos en su currículum. Esa documentación tendrá que presentarse ante el Consejo de la Magistratura cuando sea requerida por el organismo.

El proceso también contempla un período para corregir posibles errores u omisiones en las presentaciones. Esa instancia estará habilitada durante los días 9, 10 y 11 de diciembre, cuando los aspirantes podrán completar información o subsanar documentación.

Por último, el cronograma fija para el 14, 15 y 16 de diciembre el plazo destinado a presentar impugnaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de la Magistratura.

De esta manera, el organismo inició el procedimiento para cubrir dos puestos dentro del Ministerio Público Fiscal, con una convocatoria dirigida a profesionales del derecho que cumplan con los requisitos establecidos.