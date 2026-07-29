Dos de cada tres créditos incobrables corresponden a billeteras virtuales

La morosidad en los créditos continúa en aumento en Argentina y las billeteras virtuales concentran la mayor parte de las deudas que ya son consideradas incobrables. Según informes elaborados a partir de datos del Banco Central (BCRA), existen $3,4 billones en préstamos que acumulan más de un año de atraso en los pagos, de los cuales el 66% corresponde a fintech y billeteras digitales.

El fenómeno, que comenzó a profundizarse hace aproximadamente un año y medio, afecta a millones de personas y refleja el creciente endeudamiento de los hogares en un contexto de elevadas tasas de interés y dificultades para afrontar los compromisos financieros.

Actualmente, unas 20,9 millones de personas mantienen algún tipo de crédito vigente. De ese total, 5,8 millones registran atrasos superiores a los 90 días y son consideradas morosas. Además, 2,6 millones mantienen deudas al mismo tiempo con bancos y entidades no bancarias, mientras que el resto concentra sus obligaciones en uno solo de esos sistemas.

Las billeteras virtuales, en el centro del problema

Los datos muestran que la mora es considerablemente más alta entre las entidades no bancarias que entre los bancos tradicionales. Mientras estas últimas registran un nivel de morosidad cercano al 28%, en los bancos el indicador ronda el 12,8%.

Especialistas atribuyen esta diferencia a que las fintech y billeteras virtuales suelen ofrecer préstamos con tasas de interés significativamente más elevadas. En muchos casos, los deudores priorizan cumplir con los pagos bancarios para conservar acceso al financiamiento más económico y postergan las obligaciones contraídas con plataformas digitales.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que, además de los $3,4 billones considerados irrecuperables, existen otros $6,6 billones de créditos con atrasos de entre seis meses y un año. En esta categoría predominan los préstamos otorgados por bancos, lo que podría anticipar un incremento de los créditos incobrables en los próximos meses.

Jóvenes y provincias del norte, los más afectados

El análisis también identifica diferencias por edad y región. De acuerdo con un estudio de la consultora Analytica, el 38,3% de las personas menores de 30 años presenta deudas atrasadas, mientras que entre quienes tienen entre 31 y 40 años el porcentaje alcanza el 32,6%.

En cuanto a la distribución geográfica, las provincias del noroeste y parte de la región de Cuyo exhiben los índices más elevados de morosidad. San Juan encabeza el listado con un 35,2% de personas con créditos en situación de mora, seguida por Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34%).

En el extremo opuesto aparecen la Ciudad de Buenos Aires (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%), con los menores niveles de incumplimiento.

Un cambio en el mercado del crédito

El aumento de la mora también modificó el comportamiento de las entidades financieras. Frente al mayor riesgo de incobrabilidad, los bancos redujeron el otorgamiento de préstamos personales, mientras que las billeteras virtuales y otras entidades no bancarias ganaron participación en el mercado.

Según los especialistas, una parte de los usuarios estaría recurriendo a créditos más costosos otorgados por fintech para cancelar obligaciones con los bancos, sustituyendo así una deuda de menor costo por otra con tasas de interés más elevadas.