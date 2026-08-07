Dos empleadas de un local comercial de Rawson lograron atrapar a un hombre que intentó llevarse unos auriculares sin pagar y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía. El sospechoso, identificado como Miguel Ángel Vargas, había escondido el producto debajo de su pantalón y quiso salir del negocio. Al ser descubierto, habría empujado y sujetado a las trabajadoras para intentar escapar, pero las empleadas consiguieron reducirlo y entregarlo a los efectivos.

El episodio ocurrió el 3 de agosto de 2026, alrededor de las 11:30, en el local comercial “Todo al Costo”, ubicado en la intersección de avenida España y Alem, Rawson.

Según la investigación, Vargas ingresó al comercio y recorrió el lugar hasta que tomó unos auriculares que se encontraban dentro de una caja blanca.

El hombre habría ocultado el producto debajo de su pantalón y luego se dirigió hacia la salida, intentando abandonar el negocio sin pasar por la línea de cajas.

Las empleadas lo descubrieron y lo enfrentaron

Cuando Vargas intentó salir del local, dos empleadas advirtieron la maniobra y lo interceptaron. De acuerdo con la acusación, el sospechoso reaccionó violentamente para intentar asegurarse la huida. Las trabajadoras denunciaron que las empujó y sujetó durante el forcejeo.

A pesar de la resistencia, las empleadas lograron concretar una aprehensión civil y retuvieron al hombre hasta que llegó la comisión policial enviada por el Cisem 911.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron a Vargas reducido por las trabajadoras y comprobaron que todavía tenía entre sus prendas el producto que había intentado sustraer.

Las cámaras registraron el intento de robo

La maniobra también pudo ser corroborada mediante las cámaras de seguridad del interior del comercio.

Las imágenes permitieron registrar el momento en el que Vargas habría tomado los auriculares, los ocultó entre sus prendas y posteriormente intentó abandonar el local sin abonarlos. El material fue incorporado a la investigación como evidencia del intento de sustracción.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Fiscalía correspondiente y comenzó el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Dos meses de prisión efectiva y reincidencia

El caso terminó con un acuerdo de juicio abreviado. Vargas fue condenado por el delito de robo en grado de tentativa a dos meses de prisión efectiva. Además, la Justicia declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

El procedimiento permitió resolver rápidamente el caso luego de que el sospechoso fuera retenido en el propio comercio por las dos empleadas, quienes evitaron que pudiera escapar con los auriculares.