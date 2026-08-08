El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó que dos empresas privadas presentaron propuestas técnicas para desarrollar la plataforma digital que será el eje de la Ley de Desarrollo Local Minero. La herramienta integrará la matriz de impacto socioeconómico y el Registro de Proveedores Mineros (Repromin), permitiendo a las compañías cargar sus datos a través de una API.

"Estamos viendo recién las propuestas técnicas. Hay dos empresas que se han presentado y después se verá sobre el monto que presenten si es necesario licitarla o no", explicó Perea en diálogo con DIARIO HUARPE.

Una plataforma para medir el impacto minero

La matriz de impacto socioeconómico busca relevar y sistematizar información clave sobre empleo, contratación de proveedores locales y desarrollo comunitario. La plataforma centralizará estos datos y los pondrá a disposición del Gobierno provincial.

"Se va a hacer de manera digital tanto la matriz del impacto socioeconómico a través del portal de la provincia, y el Repromin se está por empezar a trabajar con empresas privadas", detalló el funcionario.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, durante la entrevista con DIARIO HUARPE.. Foto: DIARIO HUARPE

El objetivo técnico es que el sistema se alimente de forma ágil y automatizada. "Hemos recibido distintas propuestas para crear esta matriz y que se comuniquen junto con las empresas mineras o las empresas que aporten esos datos a través de una API para que puedan cargar sus datos y les sea más fácil trabajar", agregó Perea.

En el marco de una conferencia en el Foro de Abogados, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, dio detalles sobre el espíritu de esta nueva matriz y destacó que el sistema generará una competencia sana entre las propias operadoras mineras para superar sus propios indicadores en la provincia.

"Esto dará mayor inserción femenina, mayor inserción de profesionales locales. Sabremos cuál es la empresa que más proveedores locales tiene, la que tiene más proveedores locales de la comunidad. Esa competencia por ser la mejor, para nosotros es muy sana. Y créanme que eso va a ser la mejor herramienta para estimular el crecimiento de la contratación local: el tratar de competir por ser la mejor en determinados indicadores", remarcó Fernández.

Asimismo, subrayó la importancia de la transparencia que aportará este formato digital: "En definitiva, la medición va a dejar de estar librada al propio procedimiento interno de la empresa y se va a transformar en un sistema que es público, estandarizado y homogéneo para todos, un sistema de competencia entre ellas mismas. Tener una actividad con la luz prendida creo que es un gran paso adelante".

Plazos y expectativas

El Perea confirmó que la reglamentación avanza dentro del plazo de 60 días que se autoimpuso la gestión provincial. La meta es que la plataforma y la reglamentación "nazcan juntas o casi juntas", permitiendo que el sistema esté operativo a la brevedad.

Crece el interés en la minería sanjuanina

Al ser consultado sobre el crecimiento en el padrón de socios de cámaras locales como Caprimsa y Casemi tras la sanción de la ley, Perea valoró la tendencia. "No es un dato menor y eso refuerza el interés que tiene no solamente la Argentina, sino Sudamérica y por qué no el mundo en la provincia de San Juan", expresó.

Finalmente, el ministro destacó que San Juan atraviesa "un presente en minería que es inmejorable y quizás histórico", y reafirmó el compromiso oficial de velar por los intereses de la provincia.