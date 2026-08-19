Dos famosos están a punto de casarse, pero aseguran que él fue infiel

El cierre de la temporada 2026 de Gran Hermano en Telefe atraviesa un clima de tension por las declaraciones de Cata Gorostidi contra Manuel Ibero. El joven, conocido por ser el ex de Zoe Bogach, se encuentra en los preparativos para su boda con Lola Tomaszeuski dentro del programa.

La polemica surgio cuando la medica pediatra publico un video del participante y pregunto "Aaaaa por eso él ya estuvo meta charla con otra?? Era su despedida de soltero?" para sugerir una infidelidad reciente.

La respuesta de Manuel fue inmediata y cargo contra la ex concursante al tildarla de "Mentirosa, rasca olla y mala leche" en sus redes sociales. Ante estas palabras, Gorostidi redoblo la apuesta y contesto "MENTIROSA? Nunca RASCA OLLA? NADIE peor que vos. Mala leche? Ese sos VOS REY" para mantener su posicion sobre los hechos. La situacion genera incertidumbre sobre los dos casamientos planeados, que incluyen tambien a la pareja de Luz Tito y Tato Algorta.

Para finalizar su descargo, la pediatra aseguro que posee pruebas de lo acontecido fuera de la casa. En un extenso posteo, Cata expreso que "Che yo nunca diría y confirmaría algo así si no sabría que es verdad! Y el que mucho aclara las cosas, más oscurece! Qué loco cuantas llamadas estoy recibiendo. Ni un mes aguantó mi cielo yo estoy taaaaan sorpresa como todos ustedes. El miedo... Tranqulos, todo va a caer pronto" sobre la conducta de Ibero.