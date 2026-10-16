Estados Unidos enviará a dos de sus principales funcionarios diplomáticos a la Argentina para impulsar inversiones y avanzar en proyectos de infraestructura. Christopher Landau, subsecretario de Estado, y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, realizarán una gira por Paraguay y la Argentina entre el 19 y el 26 de octubre, con una agenda que incluirá reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado.

La visita buscará profundizar los vínculos económicos entre ambos países y avanzar con el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta destinada a mejorar la infraestructura estratégica argentina y facilitar las inversiones estadounidenses en sectores productivos.

Según informó el Departamento de Estado, en Buenos Aires los funcionarios analizarán alternativas para promover el crecimiento económico, ampliar la participación de capitales estadounidenses y fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Por el momento, no se comunicó la fecha exacta en la que la delegación llegará a la Argentina.

El Corredor Andes-Atlántico será uno de los principales ejes de la agenda. Presentado el 23 de septiembre en Nueva York, durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el proyecto apunta a conectar las zonas productivas del país con los puertos del Atlántico mediante obras ferroviarias, infraestructura portuaria, ductos, redes energéticas y sistemas digitales.

La iniciativa busca facilitar el transporte y la exportación de minerales, petróleo y gas, con especial atención a las áreas mineras del noroeste argentino y a Vaca Muerta. Para avanzar en esas obras, el entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027. Se trata de una línea de financiamiento potencial para proyectos de infraestructura, no de fondos que ya hayan sido desembolsados.

La llegada de los funcionarios también se produce después de un contacto entre el presidente Javier Milei y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ambos conversaron este viernes sobre la ampliación del comercio bilateral, la promoción de inversiones y la cooperación en seguridad regional.

La comunicación fue difundida por Segura, quien señaló que los dos gobiernos reafirmaron su compromiso de profundizar la asociación bilateral y trabajar para obtener resultados concretos para ambos países.

Con esta visita, Washington buscará traducir los entendimientos alcanzados en las últimas semanas en oportunidades concretas de inversión y avanzar en proyectos estratégicos para la infraestructura, la energía y la minería argentina.