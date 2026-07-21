La FIFA puso en marcha la elección del mejor gol del Mundial 2026 y la Selección Argentina tiene doble representación entre los 12 tantos nominados. Las conquistas de Lionel Messi y Julián Álvarez fueron seleccionadas por el organismo y ahora competirán por quedarse con el reconocimiento que se definirá mediante el voto de los hinchas.

El gol de Messi que integra la lista fue el que convirtió en el triunfo frente a Argelia durante la fase de grupos. El capitán sacó un potente remate desde media distancia que se metió junto a un palo y abrió el camino de la victoria argentina.

La otra candidatura corresponde a Julián Álvarez. El delantero fue elegido por la espectacular corrida y definición que selló la clasificación de la Albiceleste frente a Suiza en los cuartos de final. Tras recorrer varios metros con pelota dominada, definió con un potente disparo al ángulo.

Ambos son los únicos futbolistas latinoamericanos incluidos entre los candidatos. El resto de la lista está integrada por figuras como Ferran Torres, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y otros protagonistas del torneo.

¿Cómo votar al mejor gol del Mundial 2026?

La votación se realiza de manera online a través del sitio oficial de la FIFA. Los usuarios pueden participar iniciando sesión con una cuenta o como invitados. El plazo para elegir el mejor gol permanecerá abierto hasta el 26 de julio y el ganador será anunciado al día siguiente.