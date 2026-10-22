Dos gomerías históricas de Capital lograron acuerdo judicial por peleas

Un conflicto de larga data entre los responsables de dos gomerías vecinas de San Juan llegó a una solución judicial mediante una suspensión de juicio a prueba. El acuerdo fue aceptado por la parte denunciante, las defensas y el Ministerio Público Fiscal, e incluye una reparación económica, tareas comunitarias y la prohibición de mantener contacto o provocaciones entre los involucrados.

Según explicó el abogado defensor, la disputa se arrastraba desde el año pasado y fue escalando con el tiempo. La cercanía entre los dos comercios, dedicados al mismo rubro, habría sido uno de los factores que alimentaron los enfrentamientos.

La denuncia contra sus defendidos incluía amenazas, episodios de lesiones y agresiones físicas, además de daños en herramientas. De acuerdo con el letrado, en algunas ocasiones hubo golpes de puño entre las partes, en un conflicto que fue creciendo a partir de las discusiones entre vecinos.

Qué acordaron para cerrar el conflicto

Como parte de la solución, se estableció que cada uno de los denunciados deberá pagar $100.000 en un solo pago, en concepto de reparación económica simbólica.

También se fijó la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de provocación, ya sea de manera presencial, por redes sociales, telefónicamente o a través de terceras personas.

Además, deberán cumplir horas de tareas comunitarias remuneradas, que, según indicó el abogado defensor, probablemente se realicen en el ámbito de la Municipalidad de la Capital, debido a que los involucrados tienen domicilio en esa jurisdicción.

El defensor expresó su expectativa de que el acuerdo permita poner fin a los enfrentamientos y evitar nuevos episodios entre los comerciantes.

La suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation, permite suspender el avance del proceso penal bajo determinadas condiciones. Si los beneficiados cumplen las pautas establecidas judicialmente durante el plazo fijado, podrán acceder a la extinción de la acción penal conforme a los requisitos legales.