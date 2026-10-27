Un enfrentamiento armado entre dos grupos dejó dos personas heridas durante la noche de este lunes en el barrio Conjunto 7, en el departamento Chimbas. Uno de los lesionados fue un adolescente de 16 años, quien recibió un disparo en la zona de las costillas, mientras que el otro fue un hombre de 25 años, de apellido Caillet, quien tendría la herida a la altura del tórax. La Policía confirmó que ambos se encontraban fuera de peligro.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30 y motivó un importante despliegue de efectivos policiales en el conflictivo complejo habitacional. Las circunstancias que desencadenaron la balacera todavía son materia de investigación y la pesquisa maneja varias hipótesis sobre el origen del conflicto.

Según la información preliminar, el adolescente recibió un disparo en las costillas y fue trasladado de urgencia al centro de salud Báez Laspiur. Allí recibió las primeras atenciones médicas, pero los profesionales resolvieron derivarlo al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson para una evaluación más compleja. Finalmente, las autoridades confirmaron que el menor se encontraba fuera de peligro.

El segundo herido fue Caillet, de 25 años, quien inicialmente se habría negado a recibir asistencia médica. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hombre habría manifestado que el conflicto lo resolverían entre los involucrados. Sin embargo, posteriormente recibió atención en un centro de salud de Capital. Al igual que el adolescente, quedó fuera de peligro.

Las hipótesis una soldadora y una disputa territorial

Los investigadores trabajaron para establecer qué originó el enfrentamiento. Una de las hipótesis apuntó a una disputa por el presunto robo de una máquina soldadora que habría involucrado al adolescente y al hombre de 25 años.

Otra línea investigativa contempló la posibilidad de que el episodio estuviera relacionado con una disputa por el territorio y la venta de drogas en el complejo habitacional. Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis había sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos heridos eran conocidos en el ambiente delictivo y contaban con antecedentes policiales. Sin embargo, los investigadores debían determinar la participación de cada uno en el enfrentamiento y establecer quiénes efectuaron los disparos.

Interviene Delitos Especiales

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Cipolletti y personal de la UFI Delitos Especiales. Debido a la magnitud del episodio y a la necesidad de controlar la situación, también se solicitó la colaboración de otras dependencias policiales, comisarías cercanas, efectivos de la Motorizada 5 y la Guardia de Infantería.

Los uniformados realizaron las primeras actuaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y reunir información que permitiera esclarecer las circunstancias de la balacera.

Hasta el momento, no se habían registrado otros lesionados y tampoco se había informado sobre una denuncia formal presentada por alguna de las partes involucradas.

La investigación continuó para determinar cómo se inició la disputa, cuántas personas participaron y quiénes utilizaron armas de fuego durante el enfrentamiento que terminó con dos heridos en el barrio Conjunto 7 de Chimbas.