Una audiencia de formalización por un robo ocurrido en un comercio de Capital tuvo un momento particular cuando una de las imputadas comenzó a reírse durante la exposición judicial. El juez Sanz interrumpió la audiencia para llamarle la atención y pedirle que mantuviera una actitud acorde al procedimiento.

Las acusadas son las hermanas Cintia Guardia Cabrera y Mariana Guardia Cabrera, quienes fueron detenidas luego de un robo ocurrido en un comercio ubicado sobre calle Laprida, entre Entre Ríos y Mendoza.

El momento que quedó registrado

Mientras se desarrollaba la audiencia, una de las hermanas comenzó a reírse. La actitud quedó registrada en la transmisión y provocó el llamado de atención del juez Sanz, quien les pidió que respetaran el desarrollo de la audiencia.

El episodio se produjo mientras la Justicia analizaba el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público Fiscal contra ambas mujeres.

La situación de Cintia Guardia Cabrera tuvo un elemento particular: al momento del nuevo hecho se encontraba cumpliendo una condena de 10 meses bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La pena había sido impuesta en junio de 2026 por robos cometidos en comercios y tenía vencimiento previsto para marzo de 2027. El beneficio le permitía cumplir la condena fuera del Servicio Penitenciario debido a que tiene a su cargo a un hijo menor de cinco años.

Sin embargo, según la acusación fiscal, Cintia habría incumplido las condiciones de la prisión domiciliaria para trasladarse hasta el comercio de calle Laprida y cometer el nuevo robo junto a su hermana.

Mariana Guardia Cabrera, por su parte, registra una condena dictada en 2025, aunque en su caso se trata de una pena de ejecución condicional.

Además, actualmente cursa un embarazo de aproximadamente seis meses, una situación que fue considerada al momento de definir la modalidad de la medida cautelar.

Prisión preventiva para las dos

El Ministerio Público Fiscal solicitó que ambas mujeres quedaran en prisión preventiva durante dos meses. El juez Sanz hizo lugar al pedido.

En el caso de Cintia, dispuso que permanezca detenida en el Servicio Penitenciario Provincial debido al presunto incumplimiento de la prisión domiciliaria que ya estaba cumpliendo.

Mariana, en tanto, cumplirá la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria debido a su embarazo.

La investigación continuará ahora para determinar la responsabilidad de ambas hermanas en el robo denunciado y establecer las circunstancias en las que, según la acusación fiscal, se habría producido el nuevo hecho.