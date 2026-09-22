Dos ladrones de Rivadavia fueron vinculados con un exjugador de San Martín

Un procedimiento realizado por la Brigada de Investigaciones Oeste junto a la UFI Delitos Contra la Propiedad abrió una nueva pista tras una condena por robo en el Barrio Cooperarq V. La causa, que parecía finalizada con la sentencia emitida contra Darío Alejandro Loyola Soria y Franco Julián Ríos Reche por la sustracción de divisas y bienes, apunta ahora hacia una trama de mayor alcance.

Los peritajes en los domicilios de ambos implicados permitieron detectar un intercambio de mensajes telefónicos con Carlos Alejandro Paratore, exfutbolista de 52 años vinculado a causas por atracos en viviendas de la provincia. A esa conexión digital se suma la coincidencia geográfica, ya que los 3 hombres viven en el Barrio Aramburu.

El avance de los rastreos indica que las actividades tenían un patrón logístico definido. Paratore había sido interceptado a comienzos de mes en esa misma barriada a bordo de un Fiat Palio, vehículo identificado por las autoridades como el medio utilizado para perpetrar robos en Rivadavia, Pocito y Médano de Oro. Paratore resultó formalizado en esa investigación y permaneció en libertad, explicaron fuentes judiciales.

Por su parte, el episodio que derivó en la condena del dúo ocurrió el 7 de septiembre de 2026. En esa oportunidad, Loyola Soria ingresó a un domicilio de Rivadavia, donde mantuvo un enfrentamiento físico con los residentes antes de huir con 1.000 euros, 150 dólares y varios artefactos electrónicos. En las afueras lo esperaba Ríos Reche al mando de un Ford Fiesta Kinetic para concretar el escape.

El fuero penal dispuso 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo para Ríos Reche, considerando su condición de reincidente, mientras que a Loyola Soria se le otorgó una pena de ejecución condicional. Con el hallazgo de los mensajes, los investigadores analizan la posibilidad de que la dupla operara coordinadamente con la estructura atribuida al exfutbolista.