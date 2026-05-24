Domingo 24 de Mayo
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Policiales > Peligroso

Dos mayores hospitalizados tras explotarles una garrafa de una cocina en Santa Lucía

Una fuerte explosión por una garrafa de cocina en una casa del barrio El Vivero, en Santa Lucía, provocó importantes daños materiales y dejó a dos adultos mayores hospitalizados.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Una explosión por una garrafa provocó daños en una casa de Santa Lucía. (Gentileza)

 

Momentos de tensión y preocupación se vivieron este domingo en el departamento Santa Lucía, luego de que una explosión ocurrida en una vivienda dejara como saldo dos personas heridas y serios daños materiales en el inmueble. El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio El Vivero y generó alarma entre los vecinos de la zona. 

Según las primeras informaciones, el estallido se habría originado por una falla o pérdida en el sistema de gas conectado a una cocina alimentada por una garrafa. La detonación se produjo dentro de la vivienda y fue de tal magnitud que provocó destrozos en distintos sectores del domicilio.

Las personas afectadas fueron identificadas como Francisco Raúl Rojas y Ema Romalión, ambos de 83 años. Tras la explosión, debieron ser asistidos de urgencia y luego trasladados al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál es el estado de salud de los heridos.

El fuerte ruido alertó rápidamente a los vecinos del barrio, quienes salieron de sus viviendas al escuchar la explosión. Algunos testimonios indicaron que el estallido se sintió a varias cuadras y generó momentos de incertidumbre por temor a un incendio o nuevas detonaciones. 

Personal policial, equipos de emergencia y peritos trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar con precisión cómo se produjo el hecho. La principal hipótesis apunta a un desperfecto relacionado con la instalación de gas o la conexión de la garrafa utilizada en la cocina.

El episodio volvió a poner en foco la importancia de controlar periódicamente las instalaciones de gas y el estado de las garrafas utilizadas en los hogares, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de artefactos para calefacción y cocina. 

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