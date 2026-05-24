Momentos de tensión y preocupación se vivieron este domingo en el departamento Santa Lucía, luego de que una explosión ocurrida en una vivienda dejara como saldo dos personas heridas y serios daños materiales en el inmueble. El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio El Vivero y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Según las primeras informaciones, el estallido se habría originado por una falla o pérdida en el sistema de gas conectado a una cocina alimentada por una garrafa. La detonación se produjo dentro de la vivienda y fue de tal magnitud que provocó destrozos en distintos sectores del domicilio.

Las personas afectadas fueron identificadas como Francisco Raúl Rojas y Ema Romalión, ambos de 83 años. Tras la explosión, debieron ser asistidos de urgencia y luego trasladados al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál es el estado de salud de los heridos.

El fuerte ruido alertó rápidamente a los vecinos del barrio, quienes salieron de sus viviendas al escuchar la explosión. Algunos testimonios indicaron que el estallido se sintió a varias cuadras y generó momentos de incertidumbre por temor a un incendio o nuevas detonaciones.

Personal policial, equipos de emergencia y peritos trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar con precisión cómo se produjo el hecho. La principal hipótesis apunta a un desperfecto relacionado con la instalación de gas o la conexión de la garrafa utilizada en la cocina.

El episodio volvió a poner en foco la importancia de controlar periódicamente las instalaciones de gas y el estado de las garrafas utilizadas en los hogares, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de artefactos para calefacción y cocina.