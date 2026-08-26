Un funcionario del Servicio Penitenciario Provincial quedó en prisión preventiva por dos meses, acusado de haber cometido un presunto abuso sexual contra un interno durante una requisa. El imputado, identificado como Alfaro, además enfrenta cargos por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación se inició en febrero de este año, luego de una denuncia por un presunto delito contra la integridad sexual cometido por un funcionario del Servicio Penitenciario contra una persona privada de su libertad.

Este miércoles se realizó la audiencia de formalización, donde la Fiscalía dio a conocer al acusado y al juez los hechos que se le atribuyen y los principales elementos de convicción reunidos hasta el momento. Tras escuchar a las partes, el magistrado tuvo por formalizada la investigación y dispuso la prisión preventiva, aunque por un plazo de dos meses en lugar de los tres solicitados por el Ministerio Público Fiscal.

Según se explicó durante la audiencia, el episodio investigado habría ocurrido cuando el interno regresaba de una salida transitoria. Durante la requisa, el personal penitenciario habría advertido la presunta existencia de un elemento extraño en el interior de su cuerpo.

La situación posteriormente fue derivada al Hospital Marcial Quiroga, donde, mediante la intervención del personal médico, se descartó la existencia de ese elemento.

Precisamente, uno de los puntos que agravan la situación del funcionario investigado estaría relacionado con la forma en que habría actuado frente a esa circunstancia. Según explicó Fiscalía, el protocolo establece que una intervención de esas características debía ser realizada por un médico y no por un funcionario penitenciario.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, Fiscalía evitó brindar detalles sobre la mecánica concreta del presunto abuso. Sin embargo, confirmó que la investigación cuenta con distintos elementos de prueba que comprometen al acusado.

Entre ellos se encuentran las cámaras de seguridad del lugar donde habría ocurrido el episodio. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que esos registros ya fueron obtenidos y analizados.

Además, se realizó una rueda de reconocimiento de personas vinculada con el delito más grave que se le atribuye a Alfaro. Según explicó el fiscal, el denunciante había realizado previamente una descripción de la persona que habría cometido el presunto ultraje, incluyendo la vestimenta que llevaba puesta.

La prisión preventiva fue solicitada por Fiscalía debido principalmente al riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, se remarcó que el acusado continúa vinculado al Servicio Penitenciario, conoce a los posibles testigos y mantiene una relación de autoridad y subordinación con los internos que podrían declarar en la causa.

El juez hizo especial hincapié en esa circunstancia al momento de fundamentar la medida de coerción, al considerar que la libertad del acusado podría afectar la producción de prueba o influir sobre eventuales testigos.

La Fiscalía también dejó abierta la posibilidad de que puedan surgir nuevas responsabilidades a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos. Por el momento, Alfaro es el único funcionario imputado.