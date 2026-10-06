La causa por el Acueducto Gran Tulum suma nuevos abogados defensores antes de la audiencia de formalización prevista para el próximo 14 de octubre. Fernando Castro y Jorge Olivera Legleu, dos reconocidos abogados del foro local, se incorporaron a la estrategia de defensa de Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra.

La incorporación de los letrados se suma a la defensa que ya había asumido Naser Uzair en representación de los ex presidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz. De esta manera, varios de los investigados ya comenzaron a definir quiénes serán los abogados que los representarán en la audiencia.

Mastelono aparece en la investigación por su rol al frente de Krah América Latina S.A., empresa adjudicataria de la obra. La firma tenía como representantes en la provincia a Gustavo Horacio Monti y Juan Carlos Caparrós.

Los 11 investigados por el Acueducto Gran Tulum

La investigación alcanza a Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan; Julio Ortiz Andino, ex ministro de Infraestructura; Cristian Andino, ex presidente de OSSE; Sergio Ruiz, ex titular del organismo; Guillermo Sirerol, también ex presidente de OSSE; Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A.; Gustavo Horacio Monti y Juan Carlos Caparrós, vinculados a la representación de la firma en San Juan; además de otros ex funcionarios y responsables técnicos que quedaron bajo investigación por su participación en distintas etapas del proyecto.

La Fiscalía de Delitos Especiales busca determinar si existieron irregularidades en el proceso que terminó con la adjudicación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra de infraestructura hídrica de gran magnitud que fue proyectada para reforzar el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de la provincia.

La pesquisa puso bajo la lupa las decisiones adoptadas por funcionarios y ex funcionarios de OSSE y del Gobierno provincial, además de las actuaciones de la empresa adjudicataria y de quienes tuvieron intervención técnica y administrativa en el proyecto.

La audiencia será el 14 de octubre

La audiencia de formalización está prevista para el miércoles 14 de octubre a las 11. En esa instancia, los fiscales expondrán los hechos que atribuyen a los investigados, la calificación legal que pretenden aplicar y el grado de participación que, según la investigación, habría tenido cada uno.

La formalización no implica una declaración de culpabilidad, sino que constituye una instancia procesal en la que la Fiscalía comunica formalmente la investigación a las personas involucradas y sus defensas pueden ejercer sus derechos.

En ese marco, el resto de los investigados que todavía no haya designado abogado particular tiene tiempo hasta antes de la audiencia para presentar a su defensor técnico. También podrán optar por ser asistidos por un abogado de la Defensoría Pública, de acuerdo con las garantías previstas para el ejercicio de la defensa.

Así, mientras Castro y Olivera Legleu ya asumieron la representación de Mastelono y Naser Uzair patrocina a Sirerol y Ruiz, el resto de los investigados todavía puede definir quién ejercerá su defensa antes de que comience la audiencia que marcará un nuevo capítulo en la investigación por el Acueducto Gran Tulum.