Dos reconocidos empresarios de San Juan denunciaron a otro por estafa

El empresario Iván Federico Goldstein fue denunciado en la Justicia Penal por una supuesta estafa de US$500.000, equivalente a $750.000.000, e imputado formalmente este jueves tras la investigación del Ministerio Público en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La acción penal fue impulsada por Carlos Icazati y Manuel González, propietarios de la cadena de supermercados Café América, quienes reclaman la entrega de dos inmuebles ubicados en el complejo Catamarán 12.

El conflicto se originó en una serie de operaciones inmobiliarias que involucraron inicialmente a Elías Daher, titular de Maderera Daher, quien compró las propiedades a la empresa Goldstein Construcciones para luego ceder los derechos a Icazati y González como parte de un trato comercial. Los titulares de Café América cancelaron el importe correspondiente a Daher, asumieron el saldo pendiente con la constructora y notificaron a la firma el traspaso.

A pesar de que los nuevos compradores decidieron saldar el monto total de contado en lugar de utilizar el esquema de cuotas original y de que la constructora aceptó los pagos iniciales, la empresa desconoció la cesión de derechos en abril de este año. La firma dio por rescindido el contrato con Daher y rehusó otorgar las unidades a los demandantes, lo que derivó en la apertura de la causa judicial.

La falta de resolución entre las partes motivó la presentación formal ante las autoridades judiciales para determinar la responsabilidad penal en el incumplimiento de la entrega. El avance de las diligencias determinó la existencia de elementos suficientes para dar inicio al proceso formal de acusación.

La audiencia prevista para la mañana de esta jornada marca el inicio de la investigación judicial dirigida contra el titular de la constructora. El caso genera un fuerte impacto en el ámbito mercantil de la provincia debido a la trayectoria y repercusión comercial de los involucrados.