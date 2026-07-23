La Municipalidad de La Serena, Chile, decretó tres días de duelo comunal luego de las pérdidas humanas provocadas por el fuerte sistema frontal que afectó a la comuna durante los últimos días. La medida busca acompañar a las familias de las víctimas y expresar el pesar de la comunidad ante la tragedia. Durante el período de duelo, la bandera nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos municipales.

Además, el municipio informó la suspensión de celebraciones, actos oficiales y actividades públicas organizadas por la comuna mientras rija la disposición.

Acompañamiento a las familias

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, manifestó sus condolencias y destacó el acompañamiento del municipio a quienes atraviesan este momento.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las personas fallecidas. Sabemos que es un momento de profundo dolor, pero estaremos junto a ellos, brindándoles el apoyo necesario para enfrentar esta difícil situación", expresó la jefa comunal.

El sistema frontal generó distintos inconvenientes en la región y dejó consecuencias que movilizaron a los equipos de emergencia y autoridades locales.

Desde el municipio señalaron que continuarán trabajando junto a los organismos correspondientes para atender las necesidades surgidas tras el fenómeno climático y acompañar a los afectados.