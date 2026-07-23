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Duelo y banderas a media asta en La Serena por las víctimas del temporal
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de La Serena, Chile, decretó tres días de duelo comunal luego de las pérdidas humanas provocadas por el fuerte sistema frontal que afectó a la comuna durante los últimos días. La medida busca acompañar a las familias de las víctimas y expresar el pesar de la comunidad ante la tragedia. Durante el período de duelo, la bandera nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos municipales.
Además, el municipio informó la suspensión de celebraciones, actos oficiales y actividades públicas organizadas por la comuna mientras rija la disposición.
Acompañamiento a las familias
La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, manifestó sus condolencias y destacó el acompañamiento del municipio a quienes atraviesan este momento.
"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las personas fallecidas. Sabemos que es un momento de profundo dolor, pero estaremos junto a ellos, brindándoles el apoyo necesario para enfrentar esta difícil situación", expresó la jefa comunal.
El sistema frontal generó distintos inconvenientes en la región y dejó consecuencias que movilizaron a los equipos de emergencia y autoridades locales.
Desde el municipio señalaron que continuarán trabajando junto a los organismos correspondientes para atender las necesidades surgidas tras el fenómeno climático y acompañar a los afectados.