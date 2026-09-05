El equipo que dirige Diego Simeone recibió un duro golpe por una nueva fecha de La Liga. El Atlético de Madrid perdió por 3 a 0 ante el Athletic Bilbao como visitante. Esta caída significó su primera derrota en el actual campeonato español.

El encuentro estuvo marcado por la participación de dos figuras del seleccionado argentino. Cristian Romero hizo su debut oficial con la camiseta del equipo madrileño. Además, se produjo el regreso de Julián Álvarez tras varias semanas de especulaciones.

Ambos jugadores ingresaron al campo de juego a los 59 minutos del partido. El marcador ya mostraba una desventaja de dos goles para el conjunto visitante. Romero entró con la camiseta número 21 para intentar ordenar el sector defensivo.

Por su parte, Álvarez se mostró muy serio desde el banco de suplentes antes de entrar. Los futbolistas argentinos pisaron el césped en reemplazo de Kang-In Lee y Giuliano Simeone. Sin embargo, las variantes tácticas dispuestas por el entrenador no lograron revertir el trámite.

El desarrollo del encuentro en San Mamés

El conjunto local dominó las acciones con mucha contundencia ofensiva desde el inicio. Ni el ingreso del defensor cordobés ni el del atacante pudieron cambiar la historia adversa. El equipo vasco amplió la diferencia en el tramo final del partido y liquidó el pleito.

De esta manera, los dueños de casa terminaron de sentenciar una goleada inobjetable. El Bilbao consiguió su segunda victoria en la competición gracias a una gran efectividad. Los tantos fueron convertidos por Robert Navarro, Nico Williams y Oihan Sancet.

Con este triunfo clave, el equipo ganador se posiciona a un solo punto de los madrileños. El elenco derrotado quedó estancado con 7 unidades en la parte alta de la tabla. En la próxima jornada liguera, el plantel de Simeone deberá visitar a la Real Sociedad.

La continuidad de Julián Álvarez

El regreso del atacante ocurrió tras días muy intensos vinculados al mercado de pases europeo. Su nombre estuvo en el centro de la escena debido al fuerte interés del Barcelona. También circularon distintas versiones de la prensa sobre una inminente salida de la institución.

El libro de transferencias cerró oficialmente el pasado martes sin mayores novedades. El exjugador de River Plate continuará su carrera deportiva en la capital española. El delantero había manifestado intenciones de cambiar de aires pero la operación no prosperó.

El jugador también rechazó una propuesta formal enviada por el Arsenal de Inglaterra. El equipo londinense lo buscó sobre el cierre del mercado y en instancias previas. La confirmación de su estadía llegó para calmar toda la incertidumbre generada en el club.

Ahora el atacante tendrá por delante el enorme desafío de recuperar su protagonismo en cancha. Su objetivo será convertirse nuevamente en una pieza fundamental para el esquema del equipo. La exigencia de la temporada obliga a la plantilla a conseguir resultados inmediatos.