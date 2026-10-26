Durante 10 días una calle de Capital estará cortada por obras cloacales

Obras Sanitarias dio a conocer que este lunes 26 de octubre iniciarán los trabajos de renovación de un colector cloacal en la calle Alvear, en el tramo comprendido entre San Rafael y Laprida, dentro del departamento Capital. Debido a estas tareas, la circulación vehicular se mantendrá totalmente interrumpida en dicha zona durante un lapso de 10 días.

La intervención tiene como objetivo principal la sustitución de una antigua cañería de asbesto cemento de 150 milímetros por un nuevo conducto de PVC de 160 milímetros. Desde el organismo oficial detallaron que el área intervenida estará correctamente señalizada y contará con la cartelería correspondiente para orientar a los automovilistas sobre los desvíos previstos.

Asimismo, las autoridades del sector solicitaron a la población transitar con máxima precaución mientras se extiendan los trabajos en la vía pública. Además, recomendaron utilizar rutas alternativas para eludir demoras en la zona, garantizando que al finalizar la obra el tránsito quedará restablecido de manera normal.