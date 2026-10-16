"La CAP es un desastre y no le importa el hockey”, fue la contundente declaración que manifestó el ministro Guido Romero por el financiamiento de las selecciones argentinas de hockey sobre patines que están participando actualmente en los World Skate Games de Paraguay 2026.

Tales cuestionamientos, emitidos en el programa "Entrevistas" por Canal 13, fueron dirigidos hacia la dirigencia nacional que nuclea del deporte federado en el país.

En la entrevista, el ministro de Turismo, Deporte y Cultura de San Juan, denunció la deficiencias organizativas de la CAP y aseguró que el Gobierno provincial tuvo que afrontar la totalidad de los gastos de las delegaciones nacionales ante la falta de financiamiento institucional.

Además, Romero detalló que el ministerio se hizo cargo de los principales costos vinculados con la preparación y el traslado de los equipos nacionales para la cita mundialista en territorio paraguayo.

“Nosotros pagamos los pasajes a las tres selecciones a San Juan-Asunción y Asunción-San Juan, alojamiento, comida, transportes internos y seguros”, sostuvo Romero al enumerar la cobertura integral brindada, a la que sumó los costos adicionales por el equipaje deportivo.

Asimismo, la asistencia económica de la provincia no se limitó a los traslados directos hacia Paraguay: También se colaboró con el viaje del cuerpo técnico de la selección senior al continente europeo para realizar una breve pretemporada, así como también afrontó los pasajes de regreso a la provincia.

En otro aspecto, la provincia financió la logística y organización de los encuentros amistosos de puesta a punto que las selecciones disputaron frente a sus pares de Italia, Angola y Chile.

Consultado sobre su evaluación del rol de la Confederación, Romero no ocultó su malestar, donde cuestionó el lugar que ocupan las provincias con tradición en la disciplina —como San Juan y Mendoza— dentro del escenario dirigiencial nacional, remarcando la necesidad de un acompañamiento institucional adecuado cuando se representa al país: “Si la Selección argentina va al Mundial, el único lugar que va a salir que no va al Mundial es San Juan, ni Mendoza”, manifestó al referirse a la falta de respaldo federativo.

Sin aportes del Gobierno nacional

Ante la pregunta sobre si hubo alguna partida o asistencia económica por parte del Gobierno nacional para solventar los gastos de las selecciones, el ministro aclaró que desconocía las gestiones que pudiera haber realizado la Confederación, aunque confirmó que no hubo fondos de Nación. “Yo no sé qué tratativas hayan hecho, pero yo ya me curé de espanto la otra vez y, que yo sepa, no puso nada la Nación”, afirmó.

A pesar de la controversia y del esfuerzo económico realizado, Romero ratificó el apoyo institucional desde Cuyo: “Nosotros siempre hemos estado a disposición de la Selección porque sabemos lo que el hockey representa a San Juan”, concluyó.

Las declaraciones del ministro reavivaron de este modo un intenso debate sobre el esquema de financiamiento del hockey sobre patines argentino y las responsabilidades directas de las instituciones deportivas nacionales a la hora de garantizar la preparación y participación de sus atletas en certámenes internacionales.