El oficialismo sufrió un duro revés parlamentario este miércoles en la Cámara de Diputados, al quedarse sin quórum y verse obligado a dar por caída la sesión especial en la que la Casa Rosada buscaba aprobar un paquete de leyes prioritarias, entre las que sobresalían la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

El presidente del cuerpo, Martín Menem, constató el fracaso de la convocatoria cuando el tablero electrónico marcó apenas 126 legisladores sentados en sus bancas, quedándose a tres diputados del piso reglamentario de 129 necesarios para habilitar el debate.

La bancada opositora festejó con algarabía la jugada y coronó el momento entonando en el recinto las estrofas de la Marcha de las Malvinas. El fracaso de la sesión se concretó luego de que los bloques opositores y los sectores dialoguistas definieran no bajar a dar quórum.

En particular, resultó determinante la decisión del interbloque de Provincias Unidas de no ocupar sus escaños —pese a encontrarse presentes en el edificio—, sumado a la ausencia de los dos diputados que responden al MID, lo que dejó al oficialismo sin margen para alcanzar el número requerido.

La caída del debate representa un freno político para el Ejecutivo, que aspiraba a avanzar con sus iniciativas económicas e institucionales en el tramo final del período legislativo.

Entre los proyectos caídos figuraba la denominada Ley de Soberanía Nacional y la modificación estructural de la Carta Orgánica del Banco Central, dos ejes con los que el oficialismo pretendía reconfigurar aspectos centrales de la agenda económica y de defensa.

Los principales proyectos oficialistas bloqueados

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: Una iniciativa impulsada por el oficialismo orientada a redefinir lineamientos estratégicos en materia de soberanía y recursos nacionales, cuyo debate en el recinto fue bloqueado por la negativa opositora a dar quórum, coronada con cánticos alusivos a las Islas Malvinas en el recinto.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA): Un proyecto central para la arquitectura económica de la administración actual, diseñado para modificar el funcionamiento y los objetivos de la autoridad monetaria, y que generaba fuertes cruces con los distintos bloques de la oposición.

Iniciativas complementarias de desregulación y gestión: El temario también contemplaba otros expedientes económicos e institucionales que formaban parte del acuerdo de labor parlamentaria, los cuales no pudieron ser defendidos en el debate debido a la estrategia opositora y a la ausencia de legisladores de bloques dialoguistas como Provincias Unidas y el MID.

La imposibilidad de alcanzar los 129 diputados necesarios obliga al oficialismo a recalcular su estrategia parlamentaria y renegociar los consensos políticos necesarios si pretende volver a intentar la aprobación de estas leyes en el recinto antes del cierre del período ordinario.