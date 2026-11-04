Duro revés para Trump: los demócratas se quedaron con ambas cámaras del Congreso

El Partido Demócrata logró una importante victoria en las elecciones legislativas de Estados Unidos celebradas este martes 3 de noviembre y consiguió el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El resultado significó una dura derrota para los republicanos y dejó al presidente Donald Trump frente a un Congreso dominado por la oposición para la segunda mitad de su mandato.

El avance demócrata se extendió incluso a estados históricamente republicanos y reflejó el descontento de una parte del electorado con la gestión del mandatario. Entre los principales factores que incidieron en el resultado aparecen el aumento del costo de vida, los aranceles comerciales y la guerra contra Irán, que provocó un incremento de los precios del combustible.

Uno de los triunfos más significativos se produjo en Maine, donde el demócrata Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins y consiguió arrebatarle al oficialismo un escaño en la Cámara alta. La victoria se sumó a los resultados obtenidos anteriormente en Kansas e Iowa, que terminaron de asegurar la mayoría demócrata en el Senado.

En Kansas, el pastor metodista Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido senador por ese estado conservador desde 1932. En Iowa, el partido alcanzó un resultado que no conseguía desde 2008. También obtuvo victorias en Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio.

Texas fue otro de los escenarios destacados de la jornada. James Talarico ganó la contienda por un lugar en el Senado y celebró su triunfo al afirmar que había derrotado a "Goliat". Además, Gina Hinojosa venció al gobernador republicano Greg Abbott y puso fin a décadas de predominio republicano en la gobernación estatal.

En Georgia, la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms consiguió la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra elegida para ocupar ese cargo. El partido también logró retener bancas importantes, entre ellas la del senador Jon Ossoff.

Avance en la Cámara de Representantes

En la Cámara baja, los demócratas ampliaron su representación en Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Algunos de los distritos que cambiaron de partido habían respaldado ampliamente a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Uno de los resultados más relevantes se registró en Indiana, donde el demócrata JD Ford derrotó a la republicana Victoria Spartz en un distrito en el que Trump había conseguido una ventaja de 17 puntos dos años atrás.

Sin embargo, los republicanos también consiguieron algunas victorias. En Florida, Byron Donalds, respaldado por Trump, ganó la gobernación y se convirtió en el primer gobernador negro de ese estado. Ashley Moody, por su parte, conservó su banca en el Senado, aunque enfrentó una competencia más ajustada de lo esperado.

Un Congreso que condicionará a Trump

La nueva composición legislativa modificará el escenario político para los últimos dos años de la presidencia de Trump. Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán capacidad para bloquear proyectos, dificultar la aprobación de nombramientos judiciales y de altos funcionarios e impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana.

Entre los temas que podrían quedar bajo mayor escrutinio figuran la guerra contra Irán, la aplicación de las políticas migratorias y las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno.

El representante demócrata Robert Garcia, quien asumirá la conducción del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, anticipó una postura firme frente al oficialismo. Tras conocerse los resultados, publicó en redes sociales un mensaje dirigido a los republicanos: "Contraten abogados".

Por su parte, el líder de la bancada demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, celebró el resultado y aseguró que el movimiento político de Trump, conocido como MAGA, está "en fuga de costa a costa". Jeffries podría convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes cuando el nuevo Congreso comience sus sesiones en enero.

La reacción de Donald Trump

Tras conocerse la derrota, Trump adoptó inicialmente un tono conciliador. En declaraciones a The New York Times, aseguró que estaba "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados electorales. También reconoció el desempeño de sus adversarios durante una entrevista con Fox News: "Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco".

El presidente reconoció que la guerra contra Irán contribuyó al resultado adverso de su partido, aunque defendió la campaña militar. Sin embargo, también intentó distanciarse de la derrota y sostuvo que no la consideraba un ataque personal.

Horas después, volvió a cuestionar el resultado y afirmó en redes sociales que los republicanos habrían ganado "por goleada" si él hubiera sido candidato. Además, reiteró su amenaza de utilizar el veto presidencial contra las leyes que apruebe el Congreso bajo control demócrata.

De esta manera, las elecciones abrieron una nueva etapa de tensión entre la Casa Blanca y el Poder Legislativo. Con el control del Senado y de la Cámara de Representantes, la oposición tendrá herramientas para limitar la agenda de Trump y someter a un mayor control parlamentario las decisiones de su administración.