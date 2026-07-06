Duró apenas una semana en libertad. El lunes 29 de junio había recuperado la libertad tras cumplir una condena de dos años en una causa vinculada al uso de armas de fuego. Sin embargo, este lunes volvió a quedar tras las rejas luego de ser condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo por publicar en Facebook la oferta de venta de un arma.

El caso fue investigado por el fiscal Alejandro Mattar, quien explicó que la pesquisa comenzó a partir de una publicación realizada en esa red social, donde el acusado ofrecía un arma de fuego e incluso brindaba algunas de sus características.

Frente a esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento con el objetivo de secuestrar el arma y avanzar con la investigación. La medida fue autorizada por el juez interviniente, pero el procedimiento arrojó resultado negativo, ya que el arma nunca fue encontrada.

Como consecuencia de ello, durante la audiencia de formalización la Fiscalía modificó la calificación legal del hecho y encuadró la conducta en el delito de apología del crimen, figura prevista en el Código Penal que contempla una pena de hasta un año de prisión.

El expediente se resolvió mediante un juicio abreviado. El imputado reconoció su responsabilidad y fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo. Según explicó Mattar, la modalidad de la pena obedeció a que el hombre registra antecedentes condenatorios, por lo que no podía acceder a una condena condicional.

El fiscal también aclaró que el acusado no contaba con documentación relacionada con armas de fuego ni se acreditó que tuviera conocimientos específicos sobre armamento. La investigación se centró exclusivamente en la publicación realizada en Facebook ofreciendo la supuesta venta del arma.

La nueva condena adquiere relevancia por la cercanía con su reciente salida del Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas. El hombre había recuperado la libertad el lunes 29 de junio, luego de cumplir una pena de dos años por otra causa vinculada al uso de armas de fuego.

Apenas transcurrida una semana desde aquella liberación, volvió a ser condenado por la Justicia y deberá regresar al penal para cumplir la nueva pena impuesta, luego de que una publicación en redes sociales derivara en una rápida investigación y en su condena mediante juicio abreviado.