Paulo Dybala rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con Boca Juniors y dejó abierta la posibilidad de vestir la camiseta xeneize en el futuro. “Estaría bueno”, reconoció el delantero, sin descartar un eventual regreso al fútbol argentino.

El atacante aseguró que está al tanto de las versiones que lo acercan al club y que escucha los comentarios que surgen tanto en el entorno del fútbol como entre los hinchas. Sin embargo, aclaró que todavía no tomó una decisión sobre su próximo paso profesional.

Dybala atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su futuro, ya que su vínculo con la Roma se encuentra próximo a finalizar, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible salida y su destino.

En ese contexto, el interés de Boca se mantiene firme, impulsado también por el deseo de algunos referentes del plantel que buscan convencerlo de sumarse al club para disputar la Copa Libertadores.

Aunque no hubo confirmaciones concretas, sus declaraciones reavivaron la ilusión de los hinchas, que ven cada vez más posible la llegada de una de las figuras del fútbol argentino al club en el corto o mediano plazo.