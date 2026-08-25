Eduardo Cabello continuará durante otros cuatro años al frente de la CGT Regional San Juan. El dirigente de la UOCRA fue reelegido este martes durante el plenario realizado en la sede del Suoes, con la participación de 54 de los 64 sindicatos habilitados para votar.

La lista encabezada por Cabello fue respaldada por la totalidad de los gremios que permanecieron en la asamblea y proclamada por Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional. El proceso, sin embargo, estuvo atravesado por una disputa interna que terminó con el retiro de siete sindicatos de la Mesa Intersindical.

Daer había intentado alcanzar un acuerdo entre los distintos sectores, aunque finalmente no hubo una lista de unidad. Los siete gremios opositores decidieron abandonar el plenario y, al no integrar la nómina finalmente proclamada, quedaron fuera de la nueva conducción.

Entre esos sindicatos está Satsaid, que en la estructura de 2022 ocupaba la Subsecretaría de Género. Su salida implica que el gremio deja de tener ese espacio dentro de la CGT San Juan.

Daer intentó bajar el tono del conflicto y sostuvo que la central obrera no quedó formalmente dividida. Además, convocó a los sectores que se retiraron a volver a participar de la conducción. "No hay una CGT partida, se van a integrar después", afirmó.

Con la continuidad de Cabello, la nueva conducción tendrá entre sus principales nombres a Ricardo Cardozo, de Stotac; Iván Malla, de AOMA; y Lilia Martín, de Luz y Fuerza. Cuando complete este mandato, el titular de la Uocra alcanzará 22 años como secretario General de la CGT San Juan.

Los cambios respecto de 2022

La nueva nómina no representa una simple continuidad de la estructura anterior. Varios gremios mantienen presencia, pero modifican el cargo, el área o el dirigente que los representa.

Uno de los casos más claros es Suoes. Víctor Menéndez pasó de ocupar la Subdelegación Regional en 2022 a la Secretaría de Vivienda en la nueva conducción. Conserva representación, aunque deja uno de los principales lugares de la estructura.

En Luz y Fuerza, Carlos Zabaleta pasó de la Subsecretaría Gremial a la Secretaría de Asuntos Energéticos. El dirigente mantiene presencia, pero con una función más específica y con rango de secretaría.

Aatrac también cambia de área. Alberto Barboza estaba en 2022 en la Subsecretaría de Seguridad Social y ahora aparece en la Secretaría de Finanzas. En UTA, Héctor Marcelo Maldonado conserva la Secretaría de Transporte, mientras que en ATSA Oscar Saffe continúa en la estructura, aunque con el área denominada Salud Laboral.

Stotac mantiene protagonismo con Ricardo Cardozo, aunque con una modificación en la denominación del cargo. APOPS también conserva representación, pero cambia el dirigente: en 2022 estaba Claudio Velázquez y en la nueva nómina aparece Montaño.

En cambio, Satsaid pierde directamente su lugar por haber sido uno de los gremios que abandonaron el plenario. La diferencia marca el principal efecto de la interna sobre la nueva conducción.

Así, la reelección de Cabello ratificó su liderazgo por otros cuatro años, pero también dejó una nueva distribución del poder sindical en San Juan, con gremios que mantuvieron espacios, otros que cambiaron de función y siete sindicatos que quedaron fuera de la conducción tras la disputa interna.