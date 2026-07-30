River Plate profundizó su crisis futbolística al caer 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura. La derrota, la cuarta consecutiva en competencias organizadas por la AFA, dejó al entrenador Eduardo Coudet en el centro de las críticas y lo llevó a realizar una de las autocríticas más fuertes desde que asumió el cargo.

El ciclo del "Chacho", que comenzó con una racha positiva tras reemplazar a Marcelo Gallardo y que alcanzó la final del Torneo Apertura, atraviesa ahora su peor momento. Desde la derrota ante Belgrano en el partido decisivo, River quedó eliminado de la Copa Argentina y perdió los dos primeros encuentros del Clausura, resultados que incrementaron el malestar de los hinchas.

Luego de la caída en el Bosque, Coudet reconoció que el equipo está lejos del nivel esperado y admitió que el proceso de reconstrucción demanda más tiempo del previsto.

"Es muy difícil este momento, hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho y levantar los niveles. No estamos acostumbrados a esta situación. La planificación nos está llevando más tiempo de lo que pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay que ganar y ganar mucho", expresó en conferencia de prensa.

El entrenador también habló de su situación personal y calificó el presente como uno de los más complejos de toda su carrera.

"Es una de las situaciones más difíciles, en River y a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue", confesó.

En ese contexto, confirmó que el plantel aún no está completo y anticipó la llegada de nuevos refuerzos para afrontar lo que resta de la temporada.

"Es tiempo y trabajo. Se está completando un grupo con jugadores buenos, vamos a traer muchos jugadores más. Necesitamos tres o cuatro en distintas posiciones donde tenemos juveniles y no pasa seguido", aseguró.

Coudet también pidió paciencia con los futbolistas surgidos de las inferiores y explicó que no es conveniente cargar sobre ellos toda la responsabilidad del presente.

"Los juveniles tienen un proceso. Cuando arrancás, después llega un bajón que tuvimos todos los que jugamos y es difícil darles esa responsabilidad. Esto es River y hay que ganar jugando bien", señaló.

Finalmente, el DT dejó una frase que refleja la presión que vive en el banco del Millonario.

"Soy reiterativo, no me pongo una pistola en la cabeza, pero River no te da margen ni tiempo", concluyó.