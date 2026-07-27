La jornada del lunes 27 de julio inició con clima inestable tras las ráfagas registradas de madrugada. Frente a las dudas de la comunidad, el Ministerio de Educación aclaró que la actividad escolar no presenta cambios por el momento.

Desde el organismo explicaron que "cualquier modificación en el normal dictado de clases será comunicada oficialmente una vez que Protección Civil emita un nuevo informe sobre la evolución de las condiciones meteorológicas".

Actualmente rige un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Según el reporte oficial, "el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa". Esta advertencia incluye a Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y Albardón. También afecta a Nueve de Julio, las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de la precordillera de Jáchal e Iglesia.

El pronóstico para la tarde de este lunes prevé una temperatura máxima de 27 °C tras una mañana de 15 °C. Se esperan vientos del noroeste de entre 32 y 41 km/h con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Hacia la noche se estima un descenso térmico hasta los 16 °C, manteniendo ráfagas de entre 51 y 59 km/h. En simultáneo, existe un aviso por nevadas en la zona cordillerana de Calingasta e Iglesia hasta la mañana del martes.