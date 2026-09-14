Educación entregó más de 2.500 computadoras a estudiantes en San Juan

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó a DIARIO HUARPE que este lunes comenzó la entrega de 2.512 computadoras destinadas a estudiantes de segundo año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal. La jornada fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y se desarrolló en el Centro de Convenciones y el Centro Cultural Conte Grand.

"Hoy estamos entregando 2.512 computadoras para los chicos de segundo año de la Escuela Secundaria Orientada y Artística y también la Escuela Técnica", explicó Fuentes. La funcionaria detalló que los padres y alumnos deberán acercarse de acuerdo con el horario dispuesto previamente por cada establecimiento educativo.

Cómo será la entrega

El operativo forma parte del programa "Maestro de América, Cultivando el Futuro", que transita su segundo año consecutivo y busca fortalecer el acceso de estudiantes y docentes a herramientas tecnológicas para acompañar las trayectorias educativas.

Fuentes explicó que quienes participaron del acto formal podrán recibir sus computadoras en el Centro de Convenciones, mientras que el resto de las familias deberá concurrir al lugar en el horario indicado por cada escuela. "Los demás papás pueden pasar por el Centro de Convenciones en el horario establecido que cada escuela ha dispuesto", señaló.

La ministra remarcó que la organización tiene como objetivo evitar concentraciones de personas y agilizar el procedimiento. "Es muy rápido el proceso, pero sí es necesario que vengan en el horario que les hemos pedido, establecido, para que no tengamos demoras", sostuvo.

El cronograma continúa durante la semana

La entrega de este lunes dio inicio a un operativo que durante la semana alcanzará a estudiantes de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria de gestión estatal de Capital, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Caucete, Zonda y Ullum.

De acuerdo con lo informado por Fuentes, este martes continuará la entrega en el mismo lugar para estudiantes de Albardón, San Martín, Angaco y 9 de Julio. "En el día de hoy estaremos entregando a los chicos de segundo año, mañana estaremos entregando acá en el mismo lugar para los chicos del Departamento Albardón, San Martín, Angaco y 9 de Julio, y el día jueves haremos lo mismo con los departamentos", explicó.

También recibirán computadoras alumnos de quinto grado

La ministra confirmó además que el miércoles será el turno de los estudiantes de quinto grado de Capital, para quienes se dispuso una jornada específica debido a la cantidad de familias que deberán acercarse.

"El día miércoles estaremos entregando acá, sin acto formal, los chicos de quinto grado de Capital, que también son muchos", señaló Fuentes. Según explicó, todo el equipo del Ministerio estará trabajando para recibir a los padres y estudiantes y agilizar la entrega.

Una política que continuará este año

El programa "Maestro de América, Cultivando el Futuro" contempla la entrega de computadoras a estudiantes y docentes y se complementa con la implementación de EDUGE, Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa. También se vincula con el Plan de Alfabetización Provincial "Comprendo y Aprendo", que incluye la alfabetización digital, y con el Proceso de Modernización del Estado.

La adquisición de los equipos se llevó adelante junto a UNOPS, Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, organismo que acompañó a la provincia en los procesos de compra. Con las 25.000 computadoras entregadas en 2025 y las más de 20.000 previstas para este año, el programa alcanzará a toda la matrícula de quinto y sexto grado de primaria y primero y segundo año de secundaria de gestión estatal.

Un operativo organizado para evitar esperas

Fuentes precisó que la entrega para los estudiantes de Capital se concentrará en el espacio dispuesto en calle Las Heras, donde funcionará el operativo para recibir a las familias. La modalidad responde a una decisión de organizar la distribución de los equipos y reducir los tiempos de espera.

"Lo hemos previsto de esa manera porque el Gobernador nos ha pedido que la gente no espere, que venga y sea rápidamente el proceso", afirmó la ministra. Y agregó: "Ahora hacemos el acto formal con nuestros chicos, pero la entrega de todos los chicos de Capital va a ser acá".