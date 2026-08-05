El Ministerio de Educación de San Juan estimó que el paro docente del pasado lunes 3 de agosto tuvo un acatamiento superior al 70% en la provincia y confirmó que aguarda definiciones del Gobierno nacional para determinar los pasos a seguir respecto de eventuales sanciones y descuentos salariales.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que durante el fin de semana previo a la medida de fuerza Nación informó que realizaría inspecciones aleatorias en escuelas sanjuaninas para verificar el cumplimiento de la prestación mínima establecida por la ley que declara a la educación como servicio esencial.

Inspecciones y relevamiento

La funcionaria señaló que la Subsecretaría de Trabajo de la Nación ya realizó los controles y que ahora la provincia recopila toda la información solicitada.

"Estimamos más de un 70% de acatamiento. Estamos relevando uno por uno a los más de 23.000 docentes para que quienes asistieron a trabajar no tengan ningún inconveniente con la liquidación de sus haberes", indicó.

Según explicó, esos datos serán enviados a Nación, que posteriormente definirá cómo continuará el proceso en todas las provincias.

El 75% no se cumplió

Fuentes reconoció que durante el paro no se alcanzó el piso del 75% de prestación mínima que establece la legislación vigente. "Eso será lo que tendrán que responder los gremios ante la Subsecretaría de Trabajo. Nosotros hemos cumplido con toda la información que nos fue requerida", afirmó.

Como ejemplo, mencionó una de las escuelas inspeccionadas, donde de 50 docentes, 43 no se encontraban prestando servicio al momento del control.

Descuentos y posibles sanciones

Consultada sobre si el Gobierno provincial descontará el día de paro, la ministra respondió que todavía no existe una decisión. "Es una determinación que deberemos tomar en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Gobernación. Hoy estamos concentrados en responder al requerimiento de Nación y garantizar la correcta liquidación de quienes sí trabajaron", expresó.

La funcionaria agregó que será el Gobierno nacional quien establezca los próximos pasos tras analizar la información enviada por cada jurisdicción.

Finalmente, sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la prestación mínima durante una medida de fuerza recae sobre las organizaciones sindicales, por lo que cualquier eventual sanción vinculada a ese incumplimiento deberá analizarse en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Nación.