La propuesta estará dividida en tres momentos. El primero estará dedicado al pasado, con referencias a las primeras escuelas, las herramientas utilizadas y el legado de Domingo Faustino Sarmiento.

El segundo espacio estará enfocado en el presente del sistema educativo provincial. Allí se mostrarán políticas como el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y el programa “Maestro de América”.

Por último, el recorrido permitirá conocer una mirada sobre la educación del futuro, con aulas digitales, pensamiento computacional y formación para el mundo del trabajo. La tecnología, la innovación y la inteligencia artificial tendrán un lugar destacado en esta experiencia.

Las familias también serán protagonistas

El stand tendrá propuestas participativas para que los visitantes puedan involucrarse en el recorrido. Las familias podrán compartir recuerdos de su etapa escolar y reconocer a las personas que dejaron una huella en sus aprendizajes.

Además, habrá un espacio ambientado en otra época, protagonizado por un personaje que viaja en el tiempo y que llegará a la Fiesta Nacional del Sol para interactuar con quienes visiten el stand.

De esta manera, el Ministerio de Educación buscará presentar una experiencia que conecte la historia educativa de San Juan con los desafíos y las oportunidades que plantea la enseñanza en los próximos años.