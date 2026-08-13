El Ministerio de Educación de San Juan abrió una preinscripción para que adultos puedan terminar la secundaria de manera online a través del programa Adultos 2000, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta surge de un acuerdo entre ambos organismos y está destinada a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, que hayan completado la primaria y tengan la secundaria incompleta.

También podrán acceder deportistas de elite que no pueden sostener la presencialidad y personas que, por motivos de salud, no pueden asistir regularmente a una escuela.

La cursada se realiza desde San Juan a través de un campus virtual y permite obtener el título de Bachiller con validez nacional, con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades.

Cómo es la cursada

El programa permite organizar los tiempos de estudio de acuerdo con las actividades personales y laborales de cada estudiante.

A través del campus virtual se puede acceder a clases, materiales de estudio, trabajos prácticos y un calendario con las fechas importantes. También se ofrecen videoconferencias con docentes, tanto en vivo como grabadas.

Para completar la secundaria se deben aprobar 24 materias. El tiempo que demande dependerá de las materias que deba cursar cada estudiante y de la disponibilidad horaria.

Los exámenes se realizan mediante encuentros virtuales sincrónicos, dentro de una franja horaria amplia.

Para cursar es necesario contar con una computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con conexión a internet.

Quiénes pueden inscribirse y qué necesitan

Los requisitos para acceder al programa son:

Tener 18 años o más, sin límite de edad.

Haber terminado la primaria o tener la secundaria incompleta.

Vivir en Argentina.

Contar con un dispositivo con conexión a internet.

Quienes solo hayan terminado la primaria deberán presentar el DNI escaneado y el certificado de finalización de estudios primarios legalizado.

En tanto, quienes tengan la secundaria incompleta deberán presentar el DNI escaneado y el certificado analítico parcial o de materias aprobadas, legalizado por el Ministerio de Educación de la provincia.

Hay tiempo para preinscribirse

La inscripción realizada a través del Ministerio de Educación de San Juan permite ampliar el plazo para acreditar los requisitos hasta el próximo lunes y acceder a la cohorte que comenzará en septiembre.

Además, quienes ingresen mediante esta modalidad tendrán la posibilidad de acceder de manera optativa a una escuela de oficio en San Juan, con cursada presencial.

La propuesta busca ampliar las alternativas para quienes necesitan completar la secundaria y, al mismo tiempo, responder a la demanda laboral de personas con estudios obligatorios finalizados.

Dónde hacer la preinscripción

La preinscripción se realiza de manera online a través del sitio habilitado por el Ministerio de Educación de San Juan: Preinscripción para terminar la secundaria en San Juan

El programa Adultos 2000 permite completar los estudios secundarios desde cualquier lugar del país, mediante una modalidad virtual y con un título de Bachiller de validez nacional.