A casi un año de la inauguración del ciclo orientado rural-pluriaño en la Escuela de Mogna, Jáchal, la educación en los departamentos alejados de San Juan atraviesa una transformación estructural. En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que esta política no es solo un cambio administrativo, sino un plan diseñado para evitar el desarraigo de los jóvenes rurales, permitiéndoles completar el secundario en sus comunidades. La gestión actual busca cumplir con la Ley de Educación Nacional, integrando formalmente la modalidad rural al sistema provincial tras casi 20 años de postergación, ya que anteriormente solo funcionaba mediante programas intermitentes.

Un cambio de paradigma para el interior profundo

Fuentes destacó que el éxito del programa depende de adaptar la propuesta pedagógica a las realidades de cada territorio. Actualmente, el plan avanza en departamentos como 25 de Mayo y Angaco, con la meta de alcanzar a las 52 escuelas que aún tienen pendiente la terminalidad secundaria. La ministra enfatizó que "llevar justicia educativa" implica que la ruralidad deje de ser una limitación para convertirse en un derecho garantizado.

El pluriaño: eficiencia y presencialidad plena

El modelo del ciclo orientado rural-pluriaño rompe con la estructura tradicional de la secundaria urbana. Según explicó la ministra, este formato permite que un mismo docente trabaje con alumnos de distintos años en una misma franja horaria, utilizando una planificación diferenciada. A diferencia del sistema de "itinerancia" —donde los profesores viajan solo ciertos días—, el pluriaño garantiza la presencialidad plena diaria tanto de docentes como de estudiantes.

Esta reorganización de recursos humanos es clave en zonas con matrículas pequeñas. En 25 de Mayo, por ejemplo, se reestructuraron cuatro escuelas que tenían ciclos básicos graduados (1º, 2º y 3º año), pero que, al llegar al ciclo orientado, contaban con apenas uno o dos alumnos por curso. "No es beneficioso para el estudiante ni para los recursos del Estado tener un profesor para un solo alumno", señaló Fuentes. Por ello, se optó por un esquema más equilibrado, independizando escuelas como la Mar Argentino y la Comodoro Rivadavia, y manteniendo anexos donde las distancias lo requerían.

Saldar una deuda de 20 años

La ministra Fuentes, contó que el diseño del plan cuenta con un equipo técnico como mucha experiencia y compromiso, que impulsa hoy la formalización de la modalidad rural, establecida por ley en 2006, pero nunca integrada plenamente al sistema sanjuanino hasta 2025. Durante años, la provincia dependió del programa nacional Promer, pero sin crear una estructura propia que asegurara la terminalidad.

"La escuela rural siempre golpeó las puertas del sistema educativo", afirmó la titular de la cartera. En San Juan, el 40% de las escuelas primarias son rurales, pero la secundaria nació pensada para centros urbanos graduados. Al extenderse la obligatoriedad, el sistema generó tensiones que solo ahora, con la modalidad pluriaño, encuentran una respuesta técnica y pedagógica sólida.

Territorio y pedagogía: el mapa de la expansión

La implementación no es uniforme, ya que se basa en un análisis territorial exhaustivo. En Mogna, el ciclo orientado tiene una orientación en Turismo, vinculada al potencial local. En Angaco, el proceso ya está avanzado para tres escuelas, donde también se aplicará el pluriaño tanto en el ciclo básico como en el orientado, con especialidades en Economía y Administración, además de Turismo.

El relevamiento del ministerio identifica 52 ciclos básicos con itinerancia en departamentos como Jáchal, Iglesia, Sarmiento, Valle Fértil y Caucete, además de los ya mencionados. El objetivo es ir transformando paulatinamente estas instituciones para que los jóvenes no tengan que vivir en casas de parientes o viajar largas distancias desde los 14 años para obtener su título. "En ruralidad, las decisiones no se toman desde un escritorio; se trabaja con las particularidades del contexto", concluyó la ministra. Con este plan, San Juan busca que el código postal de un estudiante no determine su posibilidad de graduarse.