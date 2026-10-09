San Juan realiza este viernes 9 de octubre un simulacro de sismo que involucra a más de 1.000 establecimientos educativos y alrededor de 243.000 estudiantes, en una actividad coordinada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad, a través de Protección Civil. El operativo busca evaluar los planes de emergencia de cada escuela y realizar los ajustes necesarios para mejorar la respuesta ante una eventual catástrofe.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que el procedimiento será monitoreado desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), con la participación de distintas áreas operativas. Según detalló, cada ejercicio tendrá una duración estimada de entre 10 y 20 minutos y se realizará en cuatro turnos: a las 10, las 16, las 19 y las 21.

El funcionario señaló que cada establecimiento aplicará su propio protocolo de acuerdo con sus características edilicias y las circunstancias particulares. Una vez finalizado el ejercicio, se realizarán observaciones y evaluaciones para determinar qué aspectos deben modificarse.

"El objetivo de este simulacro es ir mejorando para que, en caso de que suceda un acontecimiento de emergencia, tengamos el mejor protocolo en cada escuela, adecuado a cada escuela", sostuvo Delgado.

El operativo también contempla la participación del personal docente y no docente, el monitoreo del CISEM y la intervención de efectivos policiales de las áreas D-3 y D-7. De acuerdo con el secretario, la cantidad de recursos humanos asignados también será evaluada para determinar si resulta suficiente ante las distintas situaciones que podrían presentarse.

Silvia Fuentes destacó la preparación de las escuelas

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, señaló que el simulacro representa una instancia de evaluación de los trabajos de prevención desarrollados durante los últimos meses. Según indicó, las escuelas realizan este tipo de ejercicios varias veces al año, pero consideró necesario perfeccionar los procedimientos para resguardar a estudiantes y docentes.

"Por primera vez llegamos al 100% de todas las escuelas sanjuaninas para poder hacer este simulacro", afirmó.

Fuentes explicó que los planes de evacuación fueron revisados junto con Protección Civil y que los establecimientos recibieron devoluciones para corregir recorridos y mejorar los tiempos de salida. La jornada constituye, de esta manera, una instancia práctica de la capacitación brindada a los integrantes de las comunidades educativas.

La ministra detalló que cada escuela debe contar con responsables para coordinar las acciones durante una emergencia, desde la protección inicial dentro de las aulas hasta la evacuación hacia los puntos seguros. También se deben establecer los procedimientos para interrumpir los servicios de agua, gas y electricidad cuando corresponda, además de verificar las condiciones del edificio antes de permitir el regreso a las aulas.

Los puntos de encuentro varían según las características de cada establecimiento. Algunas escuelas deben evacuar hacia la calle, mientras que otras pueden dirigirse a plazas u otros espacios previamente determinados. La elección depende de las condiciones edilicias, los accesos y los posibles riesgos del entorno.

La prevención también debe llegar a los hogares

Fuentes remarcó que la actividad no debe limitarse al ámbito escolar, sino que también busca generar conciencia en las familias sobre la importancia de contar con un plan de emergencia en sus viviendas.

"Debemos concientizar a la familia que todos debemos tener un plan de evacuación", expresó la ministra. En ese sentido, convocó a los adultos a conversar con los estudiantes después del simulacro para conocer qué aprendieron y cómo vivieron la experiencia.

La funcionaria también destacó que el ejercicio contempla las distintas modalidades del sistema educativo, incluida la educación especial y los establecimientos nocturnos. La planificación tiene en cuenta que un movimiento sísmico puede ocurrir en cualquier momento del día, independientemente de las actividades que se estén desarrollando.

Además de los procedimientos de evacuación, durante la jornada se evaluarán los tiempos de respuesta y las posibles dificultades que surjan en cada institución. El propósito es utilizar esas observaciones para introducir mejoras en los protocolos y fortalecer la preparación ante una emergencia real.