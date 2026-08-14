Estados Unidos endureció su postura contra Irán y lanzó una amenaza económica de alcance inédito. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que Washington analiza combinar un bloqueo financiero con una medida física que impida el ingreso y la salida de mercancías de los puertos iraníes.

“Será una combinación como el mundo nunca vio”, sostuvo Bessent durante una entrevista televisiva, en una nueva señal de presión sobre Teherán mientras las negociaciones entre ambos países permanecen trabadas.

Una presión económica sin precedentes

La estrategia planteada por Washington busca golpear directamente la capacidad comercial y financiera de Irán. Bessent incluso comparó el posible impacto con los efectos de las restricciones aplicadas anteriormente sobre Venezuela.

El giro representa un endurecimiento de la posición de la administración de Donald Trump. Días atrás, el propio funcionario había planteado la posibilidad de alcanzar rápidamente un acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Ahora, la Casa Blanca parece apostar a que el deterioro económico obligue al Gobierno iraní a aceptar sus condiciones.

Ormuz, el punto clave

El estrecho de Ormuz volvió a convertirse en el principal eje de la disputa. Antes del conflicto, por ese paso estratégico circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en los mercados internacionales.

La posibilidad de un bloqueo podría afectar el transporte marítimo, el suministro energético y el precio internacional del crudo, con consecuencias que podrían extenderse a las economías de todo el mundo.

Teherán, por su parte, mantiene restricciones para el tránsito de embarcaciones y reclama condiciones que Washington rechaza.

El petróleo gana protagonismo

En paralelo, la cuestión energética comenzó a ocupar un lugar central en el discurso estadounidense. El vicepresidente JD Vance afirmó que el primer objetivo es mantener baratos el petróleo y el gas para los estadounidenses.

La cuestión nuclear continúa en la agenda, pero perdió protagonismo frente al control comercial y energético de la zona.

Mientras tanto, el canciller iraní, Abás Araqchi, cuestionó la estrategia de Washington y acusó a Estados Unidos de cometer “malos cálculos” sobre Ormuz.

La diplomacia permanece en pausa y la amenaza de un aislamiento económico sin precedentes vuelve a elevar la tensión en Medio Oriente.