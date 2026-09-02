EE.UU. atacó a Irán y crece la escalada militar en Oriente Medio

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este miércoles luego de una nueva serie de ataques militares y represalias que alcanzaron distintos puntos de Oriente Medio.

El Mando Central estadounidense realizó bombardeos contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní, mientras que Teherán respondió con ataques mediante misiles y drones contra objetivos vinculados con Washington.

Nuevos bombardeos

Estados Unidos justificó la ofensiva como una respuesta a presuntos intentos de Irán de colocar minas en el estrecho de Ormuz.

Los ataques estadounidenses alcanzaron posiciones en las provincias iraníes de Sistán y Baluchistán y Hormozgán, según los reportes difundidos durante la jornada.

Donald Trump defendió la ofensiva y lanzó nuevas advertencias contra Teherán ante la posibilidad de una escalada aún mayor.

La respuesta iraní

Tras los bombardeos, Irán anunció ataques de represalia contra posiciones estadounidenses y sus aliados en la región. Los reportes incluyeron ataques contra instalaciones y bases vinculadas con Estados Unidos en países como Baréin, Jordania, Kuwait e Irak.

Funcionarios iraníes aseguraron que las operaciones fueron una respuesta a los ataques estadounidenses y prometieron continuar con las represalias.

El impacto en los mercados

La nueva escalada también tuvo consecuencias económicas. La tensión sobre el estrecho de Ormuz volvió a generar preocupación por el tránsito marítimo y el suministro de petróleo.

Los precios internacionales del crudo registraron nuevas subas, mientras el mercado sigue con atención la evolución de uno de los conflictos más sensibles del escenario internacional. La situación continúa en desarrollo y las operaciones militares mantienen en alerta a gobiernos de todo el mundo.