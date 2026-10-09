El fuerte incremento del caudal del Río San Juan obligó a la Dirección de Hidráulica a modificar parte de la estructura de la estación de aforo 101, ubicada en Calingasta. El volumen y la fuerza del agua complicaron el funcionamiento de los equipos utilizados para medir cuánto recurso hídrico ingresa al sistema provincial. Ante esta situación, los técnicos tuvieron que reemplazar un cable de acero y elevar aproximadamente un metro y medio uno de los soportes de la instalación.

La intervención se produjo en un contexto de recuperación hídrica después de varios años de sequía. Las abundantes nevadas registradas durante el invierno en la cordillera anticipan una temporada con mayor disponibilidad de agua, aunque también representan un desafío para las instalaciones que permiten controlar el comportamiento del río.

Según explicó el director de Hidráulica, José María Ginestar, a Tiempo de San Juan, el aumento del nivel del río provocó que el cable utilizado para trasladar el equipo de medición perdiera la tensión necesaria.

El problema era que la estructura había quedado demasiado cerca de la superficie del agua. Al tratarse de un cable que ya no podía tensarse más sin comprometer su resistencia, se resolvió sustituirlo y modificar la altura de su soporte.

Los trabajos obligaron a interrumpir temporalmente las mediciones habituales, indispensables para conocer la cantidad de agua que circula por uno de los principales ríos de la provincia.

Por qué es importante medir el río

La estación 101 cumple una función estratégica para San Juan. Allí se registra el caudal que baja desde la cordillera, una información necesaria para evaluar la disponibilidad del recurso y planificar su aprovechamiento.

Estas mediciones permiten observar cómo evoluciona el río a medida que aumentan las temperaturas y comienza a derretirse la nieve acumulada en alta montaña.

Por eso, la modificación no respondió únicamente a un problema de mantenimiento. La estructura debía adaptarse a condiciones de caudal superiores a las que venía registrando durante los últimos años.

Con el nuevo cable y la elevación del soporte, Hidráulica busca recuperar las condiciones necesarias para continuar con los controles.

Noviembre y diciembre, los meses de mayor atención

Las proyecciones que maneja Hidráulica anticipan un incremento importante en el volumen de agua durante esta temporada. Las estimaciones mencionadas por Ginestar contemplan aumentos que podrían oscilar entre el 120% y el 200% respecto de los valores de referencia.

El escenario contrasta con los años de escasez hídrica que atravesó San Juan y está relacionado con la importante acumulación de nieve en la alta cordillera.

Los meses de noviembre y diciembre aparecen como los períodos de mayor atención, debido a que las temperaturas más elevadas aceleran el derretimiento de la nieve y aumentan los aportes al río.

Sin embargo, estas previsiones deberán ajustarse a partir de las mediciones y relevamientos que se realicen durante las próximas semanas.

El próximo paso para conocer cuánta agua llegará

Además de recuperar el funcionamiento de la estación 101, Hidráulica tiene previsto avanzar con el relevamiento del manto de nieve mediante un vuelo de cateo sobre la cordillera.

Este procedimiento permite observar directamente las condiciones de acumulación nival en sectores de difícil acceso y complementar la información obtenida mediante imágenes satelitales.

El resultado será fundamental para elaborar el pronóstico hídrico definitivo, que permitirá estimar con mayor precisión el volumen de agua disponible para la temporada.

Mientras tanto, lo ocurrido en Calingasta deja una señal concreta del cambio de escenario: después de años en los que la preocupación estuvo centrada en la falta de agua, ahora las instalaciones de medición deben adaptarse a un río que presenta un caudal considerablemente mayor.