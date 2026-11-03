La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, no solo genera una enorme expectativa religiosa, sino también un importante movimiento económico. A pocos días de su visita, crecen las ventas de recuerdos, las reservas hoteleras y la contratación de viajes. Las estimaciones anticipan que el acontecimiento podría movilizar entre US$300 y US$400 millones en apenas cuatro días.

El fenómeno, conocido como "efecto León XIV", comenzó a sentirse en distintos puntos del país. Comercios, emprendedores y prestadores turísticos encontraron en la visita una oportunidad para incrementar sus ventas ante la llegada de millones de fieles a las celebraciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Según estimaciones difundidas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, las actividades podrían convocar a unos siete millones de personas, entre residentes, turistas y visitantes de distintas provincias, además del personal involucrado en los operativos.

Cuánto cuestan los recuerdos del Papa

En zonas comerciales de Buenos Aires, como Once y Flores, comenzaron a multiplicarse las remeras, banderas del Vaticano, llaveros, estampitas y otros artículos con la imagen de León XIV.

Los precios varían según el producto. Las remeras estampadas cuestan entre $19.000 y $36.000, mientras que los llaveros pueden conseguirse desde $3.900. También se ofrecen paquetes de diez estampitas por $1.500 y medallas conmemorativas que alcanzan los $25.000.

Las banderas alusivas a la visita se comercializan entre $5.000 y $8.000, mientras que los pósteres tienen valores que oscilan entre $4.000 y $6.000.

La demanda también representa una oportunidad para talleres textiles, negocios de estampado y pequeños emprendedores, que preparan productos personalizados para parroquias y grupos de peregrinos.

Viajes y hoteles, entre los sectores más beneficiados

El turismo religioso es otro de los grandes protagonistas. La organización de excursiones, traslados y paquetes con alojamiento registró un fuerte impulso en las ciudades que recibirán al Pontífice.

Los viajes de ida y vuelta a Luján se ofrecen desde $50.000 por persona, mientras que algunas excursiones desde Santa Fe y Entre Ríos parten de $130.000. Los paquetes hacia Córdoba, con alojamiento incluido, pueden superar los $250.000 por pasajero.

La demanda hotelera también muestra cifras llamativas. En Luján, las búsquedas de alojamiento crecieron un 1.803% interanual para las fechas de la visita, mientras que en Córdoba aumentaron un 398%. Algunas habitaciones se ofrecen desde $300.000 por noche.

El impacto no se limitaría a los hoteles y empresas de transporte. Restaurantes, cafeterías, comercios y vendedores ambulantes también esperan beneficiarse con el movimiento de visitantes.

Un impacto económico de hasta US$400 millones

Las proyecciones indican que la visita podría generar un movimiento económico de entre US$300 y US$400 millones, considerando gastos en transporte, alojamiento, gastronomía y compras.

Como referencia, durante el fin de semana largo de octubre, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró un gasto promedio diario de $116.900 por turista.

Aunque el impacto definitivo dependerá de la cantidad de visitantes, su permanencia y el nivel de consumo, la llegada de León XIV ya genera expectativas en el comercio y el turismo, que se preparan para uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del país.