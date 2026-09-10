Mantener una mente activa también es una forma de cuidar la salud. En Salud & Bienestar, el licenciado en Psicología Daniel Soria explicó por qué el envejecimiento no debería significar detenerse, sino encontrar nuevas maneras de aprender, compartir y participar.

“Tener la mente activa es realizar distintos ejercicios, actividades que nos van a permitir mantener, optimizar y sobre todo mejorar distintas habilidades o capacidades, en este caso cognitivas”, señaló Soria.

Ejercitar distintas capacidades

Según el profesional, con el envejecimiento se producen cambios naturales en las capacidades cognitivas. Por eso, incorporar ejercicios recreativos y lúdicos puede ayudar a mantenerlas entrenadas. Atención, memoria, lenguaje, orientación y razonamiento son algunas de las áreas que pueden trabajarse.

Lic. Daniel Soria, psicólogo.

Las actividades no necesitan ser complejas. Recordar objetos vistos durante unos segundos, armar rompecabezas, resolver crucigramas, realizar cálculos, repetir oraciones o buscar palabras relacionadas con una categoría son ejemplos que pueden adaptarse a la vida cotidiana.

El aprendizaje de algo nuevo también cumple un papel importante. Estudiar un idioma, aprender a tocar un instrumento o desarrollar una habilidad implica poner en funcionamiento distintas áreas de la mente.

“Todo lo que implique el aprendizaje, que implique que nuestra mente esté activa, es bastante beneficioso”, afirmó Soria.

Además del ejercicio cognitivo, los vínculos sociales son fundamentales. La familia, los amigos, los centros de jubilados y otras organizaciones pueden convertirse en redes de apoyo que ayuden a evitar el aislamiento.

Señales para prestar atención

Hay pequeños olvidos que pueden aparecer con la edad, pero algunas situaciones requieren observar qué está sucediendo. Soria mencionó como ejemplo cuando una persona comienza una actividad y luego olvida qué debía hacer, o cuando llega hasta la heladera y ya no recuerda para qué fue.

Ante estos cambios, el acompañamiento cercano permite detectar dificultades y consultar a tiempo. La idea no es dejar de hacer actividades al llegar a la adultez mayor, sino sostener una vida con intereses, vínculos y desafíos.

Con ese objetivo nació el taller de mente activa que impulsa Soria desde su consultorio. La propuesta es gratuita y está destinada a adultos mayores de la comunidad de 25 de Mayo. El espacio combina ejercicios cognitivos con actividades recreativas.

“En este espacio los adultos encuentren un lugar de contención y sobre todo que realicen distintas actividades y puedan divertirse a través de ellas”, expresó.

La iniciativa parte de una idea sencilla y cercana: la salud mental también se construye en lo cotidiano. Mantenerse en movimiento, aprender, conversar, jugar, recordar y participar son formas concretas de ejercitar la mente y acompañar un envejecimiento activo. Soria invitó a quienes quieran participar a comunicarse al 264-520-6256 o buscarlo en Facebook como Daniel Soria.

El objetivo es que esta etapa pueda vivirse con participación, autonomía y bienestar.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.