La Justicia de San Juan fijó el próximo 17 de junio como la fecha para una audiencia fundamental en la causa por el homicidio de Diego Andreoni. Este encuentro servirá para analizar la impugnación presentada por la defensa de Julio Abdías Castro Agüero, quien es el único condenado por el crimen del deportista amateur.

El hombre recibió una pena de 12 años de prisión efectiva, aunque su abogada defensora, María Filomena Noriega, solicitó que la sentencia sea anulada o revocada. La instancia permitirá evaluar los fundamentos presentados por la doctora Noriega durante la audiencia de impugnación realizada la semana pasada.

El episodio violento se registró el 15 de marzo de 2025 en el complejo de canchas Coralí, situado en la zona de Marquesado en el departamento Rivadavia. Según consta en la investigación, al finalizar un partido de fútbol se desató una pelea entre varios hombres.

En medio de la disputa, Andreoni recibió un impacto de bala en el abdomen. El joven estuvo internado durante casi dos semanas luchando por su salud, pero finalmente perdió la vida como consecuencia de las heridas sufridas.

En este proceso judicial también estuvo involucrado Franco Gómez, quien recuperó la libertad tras ser absuelto por el beneficio de la duda. De esta manera, Castro Agüero quedó como el único hallado culpable por el ataque. La resolución del 17 de junio será determinante para saber si prosperan los argumentos contra el fallo condenatorio que mantiene al acusado tras las rejas.