El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda confirmó la fecha de pago para los trabajadores del sector estatal. La cartera anunció el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de julio de 2026.

Los haberes de julio estarán disponibles ese día para todos los agentes de la Administración Pública Provincial a través de los canales habituales. Según se detalló, los fondos estarán acreditados en cajeros el viernes 31 de julio de manera simultánea para todas las áreas.

Con el objetivo de agilizar el acceso al dinero, se informó que los cajeros automáticos operan de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Además, los beneficiarios cuentan con la posibilidad de realizar extracciones con tarjeta de débito en comercios de cercanía.

Esta opción está disponible en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia que se encuentren identificados con la señalización de Visa Extra cash. Esta alternativa busca ofrecer mayor comodidad a los empleados al momento de disponer de sus ingresos mensuales.