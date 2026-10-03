Un estudio realizado en San Juan reveló que el 52% de los encuestados está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, el respaldo a las sanciones penales cambia considerablemente según la gravedad del delito. Además, el 55% de los consultados considera que la prisión no es una herramienta eficaz para lograr la reinserción social de los adolescentes.

Los datos surgen de un relevamiento del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (Iopps), fechado el 2 de octubre de 2026 y elaborado a partir de 500 casos efectivos en la provincia. El informe analiza las percepciones de los sanjuaninos sobre el Régimen Penal Juvenil, las sanciones aplicables a los menores de edad y el papel del Estado en la prevención del delito.

En cuanto a la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, el 41% manifestó estar de acuerdo y el 11% muy de acuerdo. Por su parte, el 36% expresó su rechazo a la medida, mientras que el 12% respondió que tenía dudas o no contaba con una opinión definida.

El respaldo a las penas cambia según la gravedad del delito

Uno de los aspectos que expone el estudio es que el acompañamiento a las sanciones penales varía según el hecho cometido y la condena propuesta para el adolescente.

Ante un caso de homicidio ocurrido durante una pelea o un robo, el 62% de los encuestados se mostró de acuerdo con aplicar una condena de hasta 15 años en un instituto especializado a un adolescente de 14 o 15 años. En contrapartida, el 29% rechazó esa posibilidad.

La postura cambia cuando se trata de delitos de menor gravedad. Frente a la posibilidad de imponer una pena de hasta ocho años por falsificar un DNI para ingresar a un boliche, el 83% se manifestó en desacuerdo y solamente el 10% respaldó la medida.

Una situación similar se registró ante el caso hipotético de un estudiante que realiza una amenaza de bomba en una escuela para evitar rendir una prueba. En ese escenario, el 76% rechazó una condena de hasta seis años, mientras que el 22% estuvo de acuerdo.

La mayoría desconfía de la cárcel como herramienta de reinserción

Otro de los resultados del relevamiento está relacionado con la efectividad de las penas privativas de la libertad. A pesar del respaldo mayoritario a la reducción de la edad de imputabilidad, el 55% de los consultados considera que pasar algunos años en prisión no contribuye a la reinserción social de un adolescente.

En cambio, el 37% cree que el encarcelamiento puede ser una herramienta útil para lograr ese objetivo.

Esta diferencia muestra que el apoyo a una respuesta penal frente a los delitos cometidos por adolescentes no necesariamente implica una valoración positiva del encierro como mecanismo de rehabilitación.

Por otra parte, la inversión estatal en educación obtuvo un respaldo considerablemente mayor. El 80% de los encuestados coincidió en que el Estado debería priorizar los recursos destinados a garantizar una buena educación para niños y jóvenes como estrategia para prevenir futuros delitos. Solamente el 17% manifestó estar en desacuerdo con esta propuesta.

Qué saben los sanjuaninos sobre el Régimen Penal Juvenil

La encuesta también indagó sobre el conocimiento de la población respecto del sistema penal y las condiciones que establece para los menores de edad.

Uno de los resultados más llamativos fue que el 84% de los consultados desconocía el dato presentado en el cuestionario según el cual, de cada 100 delitos cometidos en Argentina, solamente dos tienen como autores a menores de edad.

En relación con las condiciones de detención, el 70% sabía que los adolescentes no pueden permanecer alojados junto con personas adultas.

Finalmente, el 57% estaba al tanto de que la implementación de un nuevo régimen penal juvenil requiere inversiones estatales en infraestructura, seguridad y programas socioeducativos. El 43% restante desconocía esa necesidad.

Los resultados del estudio reflejan distintas posturas entre los 500 encuestados: mientras que una mayoría respalda la reducción de la edad de imputabilidad, también existe un amplio apoyo a las medidas educativas y preventivas, junto con un rechazo a las penas elevadas para delitos de menor gravedad.