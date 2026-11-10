El empleo en la minería metalífera y de litio en Argentina está concentrado en trabajadores de mediana edad. Según el último Compendio Estadístico de la Actividad Minera, elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación con datos actualizados a noviembre de 2026, el 34,9% de los trabajadores del sector tiene entre 35 y 44 años, siendo este el rango etario más numeroso.

El informe oficial, que analiza el empleo incluyendo actividades productivas, de exploración y financiación, detalla la distribución completa por edades. El segundo grupo más importante es el de 25 a 34 años, que representa el 27,5% del total. En conjunto, casi el 62,4% de la fuerza laboral del sector tiene entre 25 y 44 años.

Los otros rangos etarios

El documento de la Secretaría de Minería precisa que los trabajadores de 45 a 54 años abarcan el 24% de la participación total. En los extremos de la pirámide, la presencia es menor: los mayores de 55 años representan el 9,5% de la fuerza laboral, mientras que los menores de 25 años constituyen apenas el 4,2%.

Para realizar este análisis, el compendio explica que se tomó como base la información correspondiente al año 2025. Dado que los registros de los trabajadores tienen frecuencia mensual, se seleccionó la muestra representativa del último mes del año para evitar la duplicación de datos. A partir de esta información, se extrajo la fecha de nacimiento de cada persona para calcular su edad exacta y consolidar los grupos etarios presentados.

El total del empleo y la brecha de género

El informe también detalla el volumen total del empleo minero. En el segundo trimestre de 2026, el sector alcanzó un promedio de 19.011 puestos de trabajo, lo que significó un incremento interanual del 8,5%. Del total, 13.511 corresponden al rubro metalífero y 5.499 al litio.

En cuanto a la composición por género, el documento oficial consigna que el empleo femenino en el sector representó el 16,0% del total (3.037 puestos) en el segundo trimestre de 2026, con un incremento del 10,6% respecto al mismo período de 2025. El empleo masculino representó el 84,0% restante (15.974 puestos), con un incremento interanual del 8,1%.