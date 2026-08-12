La expansión acelerada de la minería en la Argentina la consolida como una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional. Sin embargo, el sector atraviesa un cuello de botella crítico: la falta de personal especializado para cubrir las vacantes operativas y técnicas que demanda la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, especialmente vinculados al litio y al cobre.

De acuerdo con un relevamiento de Adecco Argentina, el 64% de las compañías mineras prevé incorporar trabajadores en los próximos tres años. Pese a esta intención de contratación, las búsquedas laborales encuentran serias dificultades para cubrir puestos clave. La demanda de perfiles abarca tanto áreas de ingeniería y análisis técnico como roles operativos de campo, entre los que se destacan ingenieros en minas, mecánicos y eléctricos, asistentes de geología para la exploración y modelado de recursos, electromecánicos, electricistas industriales, técnicos mecánicos, operadores de maquinaria pesada y especialistas en higiene, seguridad industrial, automatización de procesos y análisis de datos.

La falta de candidatos responde a la coincidencia temporal de proyectos de gran escala y a la competencia directa con otras industrias extractivas como el petróleo en Vaca Muerta, la energía y la construcción. Sectores que demandan capacidades técnicas similares compiten por un universo reducido de profesionales calificados, lo que genera un mercado laboral tensionado donde las empresas deben ofrecer cada vez más beneficios para atraer y retener al personal.

Esta escasez ha derivado en una elevada rotación de personal, afectando a un 21% de los ingenieros y a un 17% de los operarios. La rotación no solo impacta en la continuidad operativa de los proyectos, sino que también incrementa los costos de selección y capacitación, y dificulta la transferencia de conocimiento técnico en equipos de trabajo que requieren alta especialización.

Frente a este escenario, las empresas del sector buscan no solo ofrecer remuneraciones competitivas, sino también estructurar planes de carrera, capacitación constante y esquemas de beneficios que permitan retener el talento en las regiones mineras. La formación técnica se convierte así en un factor estratégico para sostener el crecimiento del sector y garantizar que los proyectos en marcha puedan ejecutarse con los recursos humanos necesarios.