El primer gran filtro del concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan dejó sus primeros números generales: el 60% de los aspirantes convocados se presentó a rendir la prueba de dactilografía y, entre quienes asistieron, el 65% logró aprobar. El 35% restante no alcanzó los requisitos y quedó eliminado del proceso.

La prueba de dactilografía constituye la primera de las cinco instancias eliminatorias previstas por la Justicia sanjuanina. Los aspirantes deben escribir correctamente 100 palabras de un texto jurídico en un máximo de cuatro minutos. Quienes no superan esta etapa no pueden avanzar hacia las siguientes evaluaciones.

El dato adquiere relevancia por la magnitud de la convocatoria. 12.293 personas se inscribieron al concurso, de las cuales 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia.

Con una asistencia del 60%, aproximadamente cuatro de cada diez personas convocadas no se presentaron a rendir. Entre quienes sí concurrieron, en cambio, casi siete de cada diez lograron superar el primer examen.

La evaluación se desarrolló de manera escalonada debido a la enorme cantidad de inscriptos. Para la Primera Circunscripción, los exámenes se realizan en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, mientras que los aspirantes de la Segunda Circunscripción rinden en Jáchal.

Superada la dactilografía, los aspirantes deberán afrontar la prueba de ortografía, un curso virtual obligatorio de nueve módulos, una prueba de conocimientos teóricos y, finalmente, una entrevista personal. Para aprobar el examen teórico deberán responder correctamente al menos 71 de las 100 preguntas en un tiempo máximo de 75 minutos.

El concurso fue convocado este año después de que la Corte de Justicia dejara sin efecto el proceso realizado en 2022. El nuevo llamado busca cubrir futuros cargos de planta permanente para personal administrativo y técnico del Poder Judicial.

La dimensión de la convocatoria también queda expuesta al compararla con el proceso anterior: en 2022 se habían registrado alrededor de 9.955 aspirantes, mientras que este año la cifra trepó a 12.293.