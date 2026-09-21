Tres de cada cuatro argentinos que se endeudaron utilizaron créditos para cubrir alimentos, gastos de salud, tarifas y servicios, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix correspondiente a agosto. El relevamiento mostró además que el 60,2% de los consultados tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses.

El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para afrontar alimentos y gastos vinculados a la salud, mientras que otro 20,4% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios. En cambio, el 10,7% destinó el financiamiento a la compra de bienes durables.

Los ingresos se terminan antes de fin de mes

El informe también relevó hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos de los hogares. El 65% de los argentinos aseguró que llega como máximo hasta el día 20 con sus recursos, mientras que el 44,4% no supera el día 15.

Además, el 24% afirmó que se queda sin dinero a más tardar el día 10 y, dentro de ese grupo, el 12,2% señaló que sus ingresos alcanzan apenas hasta el quinto día del mes. Solo el 22,9% consigue llegar a fin de mes con lo que gana y un 10,7% logra hacerlo y además ahorrar.

La situación presenta diferencias según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 87,6% agota sus ingresos antes del día 20, mientras que en la clase media esa proporción llega al 51,4%. Entre las personas de clase alta, el porcentaje desciende al 7,3%.

Los jóvenes son quienes más recurren al crédito

El endeudamiento también presenta diferencias por edad. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 67,1% tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, frente al 63,5% de las personas de 40 a 59 años y el 54% de los mayores de 60.

A su vez, el 83,3% de los jóvenes aseguró que sus ingresos no superan el día 20 del mes, mientras que entre los mayores de 60 años el porcentaje fue del 60,3%.

Salarios e ingresos, entre las principales preocupaciones

El relevamiento también consultó cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos. Ingresos y salarios encabezaron las respuestas con el 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con 49,8%, y el desempleo, con 40,9%.

La inflación quedó en el último lugar entre las diez opciones relevadas, con el 12,7%. A la vez, el 81,2% consideró que sus ingresos no le ganan a la inflación y el 65,8% respondió que el índice de precios publicado por el Indec no refleja adecuadamente la evolución que percibe en su vida cotidiana.

El relevamiento de Zentrix se realizó entre el 25 y el 31 de agosto sobre 1.466 casos, con una muestra acorde al último padrón electoral. En cuanto a la situación económica personal, el 37,6% la calificó como mala o muy mala, mientras que el 29,8% la consideró buena o muy buena.