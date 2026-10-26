Ante la preocupación por el fenómeno climático conocido como Super Niño y el riesgo de nuevas tormentas, la cobertura contra granizo gana terreno entre los automovilistas sanjuaninos. Según Leandro Vidable, de Broker Andino, el 80% de las pólizas que se emiten actualmente ya incluye esta protección. En paralelo, Hermes Rodríguez, de Hermes Seguros, advirtió que volvieron las consultas y señaló que sumar esta cobertura puede elevar el costo mensual de un seguro de $50.000 a $90.000, mientras que para vehículos nuevos o de mayor valor las pólizas pueden superar los $200.000.

“Ha crecido mucho la contratación del seguro contra granizo. Un 80% de las pólizas que se emiten ya tienen ese tipo de cobertura, porque el cliente la pide”, explicó Vidable a DIARIO HUARPE. El productor agregó que también recibe consultas de personas que ya tienen asegurados sus vehículos y buscan ampliar la protección ante la posibilidad de nuevas tormentas.

Rodríguez coincidió en que el antecedente de la granizada del año pasado cambió el comportamiento de los conductores. “Después de la granizada del año pasado hubo muchas contrataciones. Con el tiempo, la demanda se calmó, pero ahora las consultas están volviendo”, explicó.

Cuánto cuesta asegurar un auto contra el granizo

Los valores varían según el modelo, el año y el precio del vehículo. Vidable precisó que una póliza con cobertura total contra granizo para un automóvil modelo 2015 en adelante puede rondar entre $70.000 y $80.000 mensuales.

“Un vehículo modelo 2015 en adelante, al que podemos ponerle la cobertura de granizo, está rondando entre $70.000 y $80.000, con cobertura del 100% contra el granizo”, señaló. Para el productor, el costo se entiende al compararlo con el gasto que puede implicar una reparación: “Cuando te agarra la granizada y te destroza el vehículo, o te rompe un cristal, un vidrio de un auto está alrededor de $400.000 o $500.000”.

Rodríguez, en tanto, ejemplificó que un seguro contra terceros de $50.000 mensuales puede llegar a $90.000 cuando incorpora protección contra granizo. La diferencia depende de la compañía y de las características del vehículo.

En términos generales, los seguros de Terceros Completos pueden ubicarse entre $60.000 y $90.000 mensuales para autos usados o de gama baja, mientras que para vehículos nuevos o de gama alta pueden alcanzar entre $110.000 y $200.000 o más. En los planes de Todo Riesgo, los valores pueden superar los $250.000 mensuales y llegar a $500.000 para modelos de mayor valor, según las condiciones de la póliza.

Qué cobertura buscan los conductores

Vidable sostuvo que la demanda ya no se limita a quienes buscan un seguro nuevo. “Hay muchas consultas y también hay muchos aumentos de cobertura para los que ya tenemos asegurados”, afirmó, en referencia a los clientes que buscan incorporar la protección contra granizo a sus pólizas actuales.

Rodríguez explicó que quienes viajan con frecuencia fuera de San Juan también muestran interés en estas alternativas. “Principalmente consultan las personas que viajan a Mendoza y Córdoba”, indicó. Según detalló, algunos conductores preguntan por coberturas para períodos de uno o dos meses, aunque su disponibilidad depende de cada aseguradora.

Para acceder a esta protección, habitualmente se necesita un seguro de Terceros Completos o Todo Riesgo. Sin embargo, ambos productores remarcan la importancia de revisar las condiciones particulares, ya que las compañías pueden establecer topes de indemnización, franquicias o límites para los daños en cristales.